Sabrina Salerno, lato b fuori controllo a Ballando con le Stelle/ “Mai sculettato così tanto”

Sempre lei, Sabrina Salerno. Ancora una volta la showgirl si prende le luci dei riflettori e incanta a Ballando con le Stelle 2021. Nella prova speciale condotta insieme al suo insegnante Samuel Peron, la cinquantenne genovese si scatena come non mai: sexy e completamente fuori controllo. La cantante non finisce di stupire e provocare, nemmeno se la coreografia è da improvvisare, come richiede la prova. Applausi a scena aperta per la concorrente ligure, sempre più al centro dell’attenzione grazie alla sua prorompente fisicità.

Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Una foto scatena i fan

Sabrina Salerno, balletto sexy e provocante a Ballando con le Stelle 2021

Non potrebbe essere diversamente: con le sue movenze e le sue curve ha fatto sbandare – ancora una volta – il pubblico maschile, che continua a seguirla con grande interesse in quest’avventura da Milly Carlucci. Ma non solo: anche sui social Sabrina Salerno è cliccatissima e stasera, con la sua energica performance sexy, ha mostrato il suo lato migliore, come ammesso alla fine della prova. “Non ho mai sculettato tanto così come questa sera”, ha detto Sabrina tra gli applausi del pubblico. Insomma, prova decisamente superata…grazie al suo lato b.

