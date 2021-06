Sacky fidanzato di Taylor Mega?/ Dopo Tony Effe, l’influencer ritrova il sorriso

Cambiano le emozioni ma non lo stile perché una volta chiuso il capitolo Tony Effe, sembra proprio che Taylor Mega abbia trovato un nuovo amore, anche lui un rapper, tale Sacky. Già da qualche giorno nelle storie della bella modella si parlava di “una persona con la quale voglio stare ma non posso“, è tornata a sorridere e ballare davanti alla camera del suo telefono tra una sezione di allentamento e l’altra, ma a risolvere il mistero ci ha pensato il settimanale Chi che proprio nel suo nuovo numero ha pubblicato le foto che la ritraggono bellissima nel suo bell’abito e sorridere mano nella mano con il rapper. Dopo una breve vacanza con Sophie Codegoni, Taylor Mega è stata paparazzata in compagnia di un rapper che potrebbe essere la nuova fiamma, Sacky.

Taylor Mega: dimentica Tony Effe con Sacky?

Proprio sul settimanale di Alfonso Signorini si legge che la bella Taylor Mega, 27 anni, non è stata beccata in un ristorante in di Milano ma bensì al chiosco del kebab insieme al giovane rapper Sacky, 19 anni, nato a Milano ma di origini marocchine. Il suo vero nome è Abou El Hassan e sembra che la sua vita non sia stata molto semplice e che la musica, almeno fino ad adesso, è stata la sua ancora. I due sono stati immortalati poi tra baci e carezze, una conferma ufficiale del loro amore, non c’è che dire. La modella che per molti è l’esempio “dell’influencer bella e viziata, amante fin troppo del lusso“, come si legge su Chi, nelle scatti rubati appare come una semplice ragazzo a cena con il fidanzato in un chiosco di Milano. Nonostante tutto però non rinunciata a un mini vestito rosso con scarpe coordinate.

