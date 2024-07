Tony Effe è fidanzato con Giulia De Lellis?/ “In passato ho tradito la mia ex fidanzata Taylor Mega”

Giulia De Lellis è la fidanzata del rapper? La rivelazione spezza le voci

Tra gli artisti più attesi della seconda puntata di Battiti Live in onda stasera lunedì 15 luglio su Canale Cinque ci sarà il rapper Tony Effe, fresco del successo con il tormentone Sesso e samba insieme a Gaia, nelle ultime settimane l’ex leader della Dark Polo Gang ha ricoperto le pagine di gossip per via delle storie e dei flirt, di recente ad esempio è stato avvicinato a Giulia De Lellis, con l’imprenditrice digitale che secondo molti sarebbe la nuova fidanzata di Tony Effe.

In passato, come noto, l’artista ha avuto una storia con Taylor Mega e sulla relazione finita male ha confidato: “Sono diventato molto geloso io, ma Taylor mi ha fatto cambiare, quando l’ho tradita, ho pianto confessando il tradimento perché sapevo che sarebbe stata la fine del nostro rapporto, ammetto che tante volte non vorrei essere quello che sono”. Riguardo invece al flirt che gli è stato attribuito con Giulia De Lellis di recente, Tony ha rotto il silenzio smentendo il gossip sull’influencer.

Tony Effe ha avuto un flirt con Emma Marrone?

Lo scorso anno il rapper era invece tornato sulle copertine rosa dopo aver lanciato il brano Taxi sulla luna, in collaborazione con la ex cantate di Amici di Maria De FIlippi, anche in quell’occasione i rumors su una presunta storia tra Tony Effe ed Emma Marrone si sono sprecati, con la ex vincitrice del Festival di Sanremo che ha invece stroncato sul nascere le chiacchiere: “Lui è il mio fratellino, sono una signora, non rivelo queste cose” ha detto la cantante incalzata in una intervista conclusa in maniera direttissima: “Non gliel’ho data raga se è questo che volete sapere, ci vogliamo bene e sono felice di essermi esibita con lui”.

Adesso non è chiaro se Tony Effe abbia una nuova fidanzata oppure le voci sul conto di Giulia De Lellis sono destinate a restare appunto tali.











