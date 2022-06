Sacro Cuore di Gesù/ Oggi, 24 giugno si celebra l’amore per il figlio di Dio

Il Sacro Cuore di Gesù è una celebrazione mobile, la data cambia in funzione al giorno in cui cade la Pasqua e che è onorata il venerdì successivo al Corpus Domini. Nel 2022 viene festeggiato il 24 giugno. Nella religione cattolica che significato ha il sacro Cuore di Gesù? Il cuore rappresenta il profondo amore e affetto di Gesù per noi. A volte viene mostrato da solo, ma spesso con un’immagine di Gesù posto sopra il suo petto. Viene raffigurato di colore rosso, come il sangue che Gesù ha versato per noi. Il rosso però significa anche amore fervente, e Gesù ci ama così tanto che ha dato la vita per noi. Il cuore orizzontalmente è circondato da una corona di spine che rappresenta tutto ciò che Gesù soffrì a causa nostra. In basso a sinistra o al centro in basso del cuore c’è raffigurato uno squarcio che ricorda quando il soldato conficcò la lancia nel fianco di Gesù.

La lancia non solo tagliò la cassa toracica di Gesù, ma anche il suo cuore. Alcuni artisti mostrano alcune goccioline che scorrono dalla ferita e in alcuni casi vengono catturate da un calice sottostante. Questo ricorda l’Ultima Cena, quando Gesù offrì un calice di vino e disse: “Questo è il mio sangue dell’alleanza, che sarà sparso per molti, in remissione dei peccati”. Di solito sono mostrate alcune fiamme sopra la parte superiore, al centro del cuore, e rappresentano l’intensità del calore dell’amore di Gesù. È consuetudine esporre una croce latina in mezzo alle fiamme, perché è sulla croce che Gesù ha dimostrato in modo più deciso l’amore del suo Sacro Cuore. È anche comune avere una serie di scintillanti fasci di luce dorati, bianchi o rossi che si irradiano dal cuore di Gesù. Gesù è luce e l’amore del suo cuore illumina il mondo.

Sacro Cuore di Gesù, la prima celebrazione in Francia

Nel 1672 per la prima volta fu celebrata in Francia la festa del Sacro Cuore di Gesù. A Montmartre a Parigi c’è la Basilica dedicata al Sacré Cœur. A Roma nei pressi della Stazione Termini Papa Pio IX nel 1870 fece edificare la Basilica del Sacro Cuore, ma i lavori furono interrotti a causa dell’aggregazione di Roma al Regno d’Italia, solo tre anni dopo, grazie a Giovanni Bosco i lavori sulla costruzione vennero ripresi e ultimati nel 1887. Il Sacro Cuore di Gesù è la festa patronale del comune di Ciampino a Roma. Per una settimana vengono celebrate funzioni religiose e presentati spettacoli di diverso genere. In Alto Adige e nel Tirolo la festa del Sacro Cuore di Gesù viene celebrata con dei falò che illuminano le pareti delle montagne dando l’aspetto di cuori sfavillanti.

Gli altri Beati di oggi

Il 24 giugno vengono festeggiati altri Santi quali: San Giovanni Battista, San Lupicino, Santi Agoardo e Agilberto e compagni, Sant’Eros e fratelli, Santi Giovanni e Festo, san Simplicio di Autun, San Gunardo di Nantes.











