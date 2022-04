Sadhguru, chi è Jaggi Vasudev/ Lo Yogi indiano che salva il pianeta viaggiando in motocicletta

Sadhguru è lo Yogi indiano che negli ultimi anni è diventato famoso in tutto il mondo per via dei suoi viaggi per il mondo in motocicletta. Il suo nome è Jaggi Vasudev che ha fondato la sua Isha Foundation, un organizzazione no profit che mira a sviluppare la comunità e a distribuire la saggezza e le esperienze spirituali e un concetto di socialità e di comunità che è venuto meno.

Sadhguru ha scritto molti libri e i suoi testi sono considerati ricchi di strumenti fondamentali che aiutano ad iniziare un viaggio di autoanalisi e trasformazione del proprio io. Il guru dello yoga di 64 anni ha intrapreso da poco il suo viaggio da Londra fino a Roma per salvare la terra per promuovere il movimento globale “Conscious planet – Salva il suolo”.

Sadhguru, chi è lo Yogi indiano esperto di viaggi

Nel corso del suo viaggio Sadhguru ha fatto tappa anche a Venezia “Capitale mondiale della sostenibilità” dove è stato accolto a Venezia e ha cercato di sensibilizzare i giovani veneziani: “Vi fate chiamare generazione Z come se fosse l’ultima, invece dovreste alzare la voce. La terra non è una nostra proprietà: è un’eredità che ci è arrivata”. Il viaggio del guru farà tappa a Roma sabato 2 aprile fino a raggiungere l’India dopo 30 mila chilometri.

La passione di Sadhguru per i viaggi è iniziata quando il guru aveva 25 anni quando il guru si è ritrovato nel bel mezzo di un’esperienza spirituale che segnò definitivamente l’inizio del suo cammino nel mondo della fede e dello yoga. A seguito di questa esperienza travolgente ha lasciato tutte le sue attività precedenti buttandosi appieno nell’esperienza mistica.

