Safe, film su Italia 1 con Jason Statham

Martedì 21 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, per la prima serata di Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller dal titolo Safe. Questo progetto cinematografico è stato prodotto nel 2012 ed è diretto dal film maker Boaz Yakin, che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 1994 con Fresh. La colonna sonora di Safe è invece opera del compositore e musicista Mark Mothersbaugh, conosciuto nel settore per il suo lungo sodalizio artistico con il regista Wes Anderson.

Nei panni dell’ex agente speciale della NYPD Luke Wright, l’attore e artista marziale Jason Statham, volto di numerosi lungometraggi d’azione, come la saga di Transporter e Fast & Furious. Al suo fianco l’attore Robert John Burke, conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione in RoboCop 3 (1993), e l’attore di origini asiatiche James Hong, attivo già a partire dagli anni ’50 e doppiatore di diverse pellicole campioni d’incasso, come Godzilla (1956), Mulan (1998) e la serie cinematografica di Kung Fu Panda.

La trama del film Safe: una bimba eccezionale e un ex agente nei guai

Safe segue le avventure dell’ex agente speciale Luke Wright, che si impegna quotidianamente per cercare di non far mancare nulla alla sua amata famiglia.

Per riuscire a sostenere i suoi cari, l’uomo è entrato nel mondo dei combattimenti, prendendo parte a una serie di match di arti marziali.

Un giorno, però, la sua vita prende una piega inaspettata quando gli viene proposto di combattere in un incontro truccato. Wright rifiuta la proposta, provocando l’astio di un importante boss della mafia russa. Per vendicarsi, infatti, quest’ultimo uccide sua moglie, costringendolo a una vita come fuggitivo, lasciandosi alle spalle tutto ciò che aveva.

Wright diventa uno dei tanti senzatetto della città di New York, cercando di mantenere un basso profilo per non essere scovato. Nel frattempo, però, la mafia orientale rapisce una bambina cinese di nome Mel, dotata di eccezionali capacità mentali. I criminali, infatti, vogliono sfruttare la piccola affinché gestisca i loro conti senza lasciare tracce.

Anche la mafia russa è però interessata alla bambina, così Wright decide di metterla in salvo, aiutato da un suo vecchio rivale, Alex Rosen. Ben presto il protagonista scoprirà che Rosen sta facendo il doppio gioco e i due finiranno per trovarsi l’uno contro l’altro. Quando tutto sembra ormai perduto, sarà proprio la piccola Mel ad aiutare il suo salvatore, ricominciando una nuova vita.