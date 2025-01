Kung Fu Panda oggi in onda su Italia 1

Kung Fu Panda è il film di animazione del 2008 che Italia1 manda in onda sabato 11 gennaio 2025 alle 21.20. È distribuito da Universal Pictures e prodotto da DreamWorks Animation, Pacific Data Images. La regia è di Mark Osborne e John Stevanson. Questa è stata l’unica occasione in cui i due registi hanno lavorato insieme.

I sequel di Kung Fu Panda sono stati diretti da Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni e Mike Mitchell. Osborne ha diretto anche – Il Piccolo Principe -, mentre Stevanson – Sherlock Gnomes -. La voce originale di Po è di Jack Black, mentre in Italia il panda è doppiato da Fabio Volo. Dustin Hoffmann è la voce originale di Shifu, mentre Jackie Chan di Monkey.

Kung Fu Panda: la trama del film

Il protagonista di Kung Fu Panda è Po, un Panda gigante un po’ goffo con la passione del Kung Fu. La sua intenzione è di imparare le arti marziali, per salvare la Cina da una crudele insidia. Po è maldestro e imbranato, lavora come cameriere nel ristorante del padre adottivo. L’uomo vorrebbe che il figlio imparasse bene il mestiere così da lasciargli in eredità il locale. Po non è entusiasta di questa cosa, lui è un appassionato di Kung Fu, ma il suo fisico possente non gli permette di perfezionare la tecnica. La speranza è l’ultima a morire e a Po il destino gli ha riservato una piacevole sorpresa. Il “saggio maestro” Oogway nomina proprio lui come il “Prescelto” tra la meraviglia generale dei suoi allievi. Il gigantesco panda sarà il Guerriero Dragone e il suo compito sarà quello di mettere in salvo la Valle della Pace, secondo quanto riporta la profezia, difatti Tai Lung è appena evaso di prigione ed è una minaccia per tutti e va fermato.

La fisicità di Po non gli è da aiuto.Il panda dovrà in breve tempo imparare l’arte del Kung Fu sotto l’attenta guida del maestro Shifu, un po’ scettico a riguardo e dei suoi allievi, soprannominati i Cinque Cicloni che Po ha sempre stimato e considerato suoi miti. Vedendo la difficoltà che Po incontra ad ogni allenamento, i guerrieri cercheranno di fargli cambiare idea, ma il panda è testardo e nonostante i successi tardino ad arrivare, non vuole ritirarsi, ma proseguire fino a diventare il Guerriero Dragone. La caparbietà di Po affascinerà il maestro Shifu tanto da trasformare il gigante panda in autentico allievo Shaolin. Mentre Po è impegnato nell’addestramento, il fuggiasco Tai Lung prosegue la sua avanzata verso la Valle della Pace per impadronirsi della prestigiosa Pergamena del Drago.

Kung Fu Panda: le curiosità

Kung Fu Panda ha avuto dei sequel. Nel 2011 è uscito nelle sale – Kung Fu Panda 2 -, cinque anni dopo – Kung Fu Panda 3 -, a marzo del 2024 – Kung Fu Panda 4 – che ha incassato 540 milioni di dollari. Visto l’enorme successo, la DreamWorks Animation ha in programma l’uscita di – Kung Fu Panda 5 – nel 2017. In tutto il mondo – Kung Fu Panda – ha incassato al botteghino più di 631 milioni di dollari.

Solo in Italia ha incassato 17 milioni di euro. Hans Zimmer è il realizzatore della colonna sonora. Per comporre le musiche è andato per un po’ di tempo in Cina per conoscere la cultura musicale del posto. La pellicola è stata candidata ai premi Oscar e ai Golden Globe come miglior film di animazione.