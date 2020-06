Safiria Leccese/ “La ricchezza del bene” il suo nuovo libro su dieci italiani…

Safiria Leccese ha colpito ancora: nelle ultime settimane ha pubblicato il suo nuovo libro, dal titolo La ricchezza del bene, edizioni Terra Santa. Lo storico volto del TG e conduttrice de La strada dei miracoli ha regalato agli italiani un nuovo successo. Un racconto che ruota attorno a dieci italiani impegnati fra business e anima. Non solo talento a livello imprenditoriale quindi, ma anche una dimostrazione di forza in ambito solidale. “Imprenditori che hanno fatto dell’azienda una famiglia”, scrive la Leccese, “che sono stati capaci di fare del bene non solo ai propri dipendenti, ma anche a un territorio e talvolta a Paesi lontani”. Così potremo conoscere la storia di Giorgio Campagnolo, che rifiuta l’etichetta di patron e che vede se stesso come dipendente. Nonostante un fatturato da 170 milioni di euro l’anno. E poi Piera e Pietro, che hanno lasciato Torino sotto ai bombardamenti e hanno fondato la Ferrero. Senza dimenticare Carlo Acutis, che ha sempre messo al centro della sua esistenza Dio, lo sport e l’informatica.

Safiria Leccese, così a Ciao Darwin 7

Safiria Leccese ha portato in alto il vessillo dello Spirito contro il team della Carne a Ciao Darwin 7. La puntata verrà trasmessa in replica nella prima serata di oggi, lunedì 15 giugno 2020, e potremo assistere di nuovo al Dibattito in cui la scrittrice si è fatta notare. “Solo lo Spirito, cari colleghi della Carne, rinnova la carne. Solo lo Spirito ti fa ringiovanire”, ha detto durante il suo intervento. Purtroppo la Leccese è rimasta spesso in secondo piano e il merito è della personalità frizzante della Capitana rivale, Tina Cipollari. Non solo nella prima fase del gioco, ma anche nelle prove previste nello show. Si è potuta rifare tuttavia durante il defilè per Una notte all’Opera, quando l’abbiamo vista in tutta la sua bellezza grazie ad un outfit nero con motivi dorati. Ovviamente armata di tacchi a spillo, che le hanno permesso di finire sotto ai riflettori di diversi quotidiani nazionali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA