Sagitta Alter, compagna Gigi Proietti/ “Il più bel traguardo, la nostra famiglia”

Sagitta Alter, la compagna storica di Gigi Proietti: amore a prima vista

Sagitta Alter è stata la donna che per quasi sessant’anni ha vissuto al fianco del mitico Gigi Proietti. I due non erano sposati, ma tutti li hanno sempre considerati marito e moglie. Una persona discreta e riservata, lontana dalle luci dei riflettori, la moglie Sagitta però è sempre stata al fianco del suo grande amore. Quest’ultimo in un’intervista spiegò il motivo per cui evitarono il matrimonio: “Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo”.

Sagitta e Gigi, che si sono incontrati per la prima volta da giovanissimi e si innamorati a prima vista, hanno messo al mondo due splendide figlie, Susanna e Carlotta. Entrambe hanno seguito le orme del papà.

La figlia Susanna, a proposito del rapporto con papà Gigi e mamma Sagitta, ha rievocato, tempo fa, un simpatico aneddoto relativo ai tempi della scuola. “Mamma era davanti la porta, scura in volto. “Ha telefonato la scuola, so che ti hanno scoperta mentre fumavi. E adesso a papà glielo dici tu”. Andai da mio padre. Bussai alla porta del suo studio. “Devo confessarti una cosa, papà”. Lui stava sfogliando il giornale. Alzò lo sguardo. ‘Dimmi, amore di papà, che c’è?”. “Ecco, vedi… Stamattina a scuola mi hanno scoperta a fumare una sigaretta”. Sorpreso mi domandò: ‘E perché, non si può fumare a scuola?’”

