Sagitta Alter, Susanna e Carlotta, ‘moglie’ e figlie Gigi Proietti/ “Papà la notte..”

Quello di Sagitta Alter e Gigi Proietti è stato un grande amore, tanto che molti fanno l’errore di definire la donna “la moglie” del noto attore. La verità è che i due non si sono mai sposati, all’inizio perché poco credevano al matrimonio, poi un po’ per “abitudine”. “Siamo antichi concubini”, scherzava il re del teatro italiano, morto lo scorso 2 novembre, che considerava la sua famiglia il suo spettacolo più bello. Sagitta e Gigi sono rimasti insieme, fianco a fianco, fino alla fine. Un vero e proprio “mostro sacro” al quale spesso era però difficile stare vicino proprio perché “troppo amato”. Tant’è che Susanna, figlia primogenita di Proietti, ha raccontato in un’intervista che vedere suo padre sempre attorniato da persone adoranti che volevano stringergli la mano “mi dava fastidio”.

Susanna, Carlotta e quell’inedito ‘papà Gigi Proietti’

Susanna e Carlotta (42 e 37 anni) sono le figlie di Gigi Proietti e Sagitta Alter. Proprio qualche tempo prima della morte del noto attore, Susanna aveva anche condiviso un’immagine buffa e inedita di suo padre al risveglio, accompagnata da una descrizione inedita di Proietti: “Indossa spesso una camicia da notte a quadretti, la vestaglia, le pantofole. Siccome non va mai a letto prima delle 4 del mattino – quando fa uno spettacolo è la norma, perché poi c’è la cena con la compagnia – si alza tra mezzogiorno e l’una e ciondola così fino alle quattro, quando comincia a carburare. Telefona, legge, scrive, disegna, suona la chitarra”, aveva poi concluso sua figlia.



