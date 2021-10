Sala, consiglieri eletti Milano 2021/ Risultati Elezioni Comunali: seggi e preferenze

CONSIGLIERI ELETTI LISTA SALA, ELEZIONI MILANO 2021: QUANTI SEGGI COL 9%?

Bis a Palazzo Marino per Beppe Sala. Il sindaco uscente ha stravinto le elezioni comunali di Milano 2021, i risultati non lasciano spazio a dubbi: il volto di Europa Verde ha ottenuto oltre il 57% di consensi, staccando senza grossi problemi il candidato del Centrodestra, Luca Bernardo, fermo al 32%. E non ci resta che scoprire gli eletti in Consiglio comunale…

I risultati delle elezioni comunali di Milano 2021 premiano nettamente il Partito Democratico, quotato al 33,80%, ma anche la lista Beppe Sala Sindaco ha registrato numeri importantissimi: 9,18% per oltre 38 mila voti. Consensi che permetteranno al sindaco rieletto di portare in Consiglio comunale diversi consiglieri. Per scoprire i nomi, dobbiamo attendere i dati sulle preferenze…

NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERI LISTA SALA ALLE ELEZIONI MILANO 2021

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Milano 2021, la situazione vede la sfida tra il sindaco uscente Beppe Sala contro il candidato del centrodestra Luca Bernardo e la candidata del Movimento 5 stelle Layla Pavone, oltre al civico Gabriele Mariani, per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

La lista civica di Beppe Sala vede come principali capolista Martina Riva (praticante avvocato, classe ’93, consigliera uscente del Municipio 7) e Emmanuel Conte (bancario, classe ’79, consigliere comunale uscente). Poi gli assessori uscenti Roberta Guaineri (sport) e Gabriele Rabaiotti (politiche sociali e lavori pubblici), la consigliera comunale uscente Marzia Pontone e l’ex presidente Acli Paolo Petracca. Tra gli altri candidati nella lista Sala troviamo: Lucia Audia (docente, consigliera uscente Municipio 5), Teresa Baldini (manager), Marta Basso (imprenditrice), Stefano Bucello (avvocato, ricercatore universitario), Anna Buffa (traduttrice), Olga Cola (imprenditrice, medico), Filippo Cucchetto (studente, presidente del consiglio studenti Bicocca), Barbara Depasqual (agente di viaggi, volontaria), Greta Dovigi (studentessa), Gini Dupasquier (consulente), Francesca Fedeli (Fondazione Fightthestroke), Enrico Fedrighini (manager, consigliere comunale uscente), Marco Loria (consulente di diritto del lavoro), Laura Mariniello (architetto, insegnante), Marco Mazzei (giornalista, attivista per la mobilità sostenibile), Matteo Milione (imprenditore), Mario Petillo (manager, regista e autore), Marcello Pistilli (avvocato)

Alessandro Re (autore, curatore di Milano Digital Week), Daniela Reo (funzionario pubblico, consigliera uscente Municipio 8), Marco Sessa (presidente Associazione per la Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia) ed Eric Veron (imprenditore, già deputato al Parlamento francese).

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA SALA ALLE ELEZIONI MILANO 2016

Alle ultime Elezioni Amministrative a Milano, nel giugno 2016, la vittoria di Beppe Sala con il 51,70% contro lo sfidante del Centrodestra Stefano Parisi con il 48,30% permise al sindaco uscente di affrontare il primo mandato. Nel 2016 diventano assessori due eletti della lista Beppe Sala Con Noi: Cristina Tajani e Roberta Guaineri. Entrarono quindi in consiglio comunale Enrico Marcora e Marco Fumagalli. Entrò anche Emmanuel Conte al posto di Fiorenzo Galli, dimissionario



