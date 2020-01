Saldi invernali 2020 al via in Lombardia/ Nella sola Milano si spenderanno 430 mln

Iniziano oggi in tutta la Lombardia i saldi invernali 2020. A Milano e nelle grandi città, ma anche nei numerosi centri commerciali, partirà la caccia all’affare. Gli sconti dureranno sessanta giorni, quindi, finiranno il prossimo 3 di marzo. Nonostante per il Codacons si tratterà di un flop, visto che i consumatori hanno già speso molto durante il Black Friday di fine novembre, e poi nel periodo natalizio, per FederModa il giro d’affari della sola Milano e dintorni sarà invece di circa 430 milioni di euro, per più di un milione di famiglie intenzionate a fare acquisti. “La stima è in linea con quelle dell’anno scorso, ma migliore rispetto al dato nazionale”, le parole di Renato Borghi, presidente di FederModa Milano, riportate da Il Giorno. La spesa media di ogni famiglia milanese sarà di 362 euro, mentre a persona si dovrebbero spendere 166 euro.

SALDI INVERNALI 2020 IN LOMBARDIA: OCCHIO ALLA FREGATURA

Verranno prese d’assalto in particolare le famose boutique del quadrilatero della moda di Milano, a cominciare da via Montenapoleone, dove la crisi non esiste, e dove saranno numerosi coloro che proveranno ad acquistare un capo fino a pochi giorni fa irraggiungibile, ora un po’ più abbordabile grazie appunto ai saldi. Non mancheranno clienti anche nei vari outlet e centri commerciali, e i prodotti più acquistati saranno in particolare quelli del settore abbigliamento. Attenzione però a non incorrere in fregature, e di conseguenza, bisognerà utilizzare delle semplici regole prima di comprare. Innanzitutto, è bene andare in negozi fidati, quindi dove avete già acquistato e che conoscete. Inoltre, bisogna sempre diffidare da sconti superiori al 50%, che potrebbero invece rivelarsi dei fake. L’ideale, ma ormai è troppo tardi, sarebbe fotografare il prezzo del capo che ci interessa, per poi confrontarlo con quello saldato. Inoltre, ricordatevi che i saldi non devono riguardare avanzi di magazzino di anni precedenti, ma solo la rimanenza della stagione in corso.

