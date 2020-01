SALDI INVERNALI 2020/ Calendario e date regione per regione: dove iniziano e quando

Sta per cominciare la stagione dei saldi in Italia. Qualcuno ha già cominciato a proporre sconti e offerte online, anticipando di fatto quelli previsti dal 5 gennaio 2020, del resto la corsa ai regali non è finita con l’arrivo del Natale. E poi c’è chi sente già la mancanza delle occasioni proposte da Black Friday e Cyber Monday, quindi aspetta un altro momento giusto per fare acquisti. Saranno presto accontentati, visto che la stagione delle occasioni ha già una data: i saldi invernali 2020 cominciano domenica 5 gennaio. L’inizio è uguale in tutta Italia, invece la durata è variabile a seconda della regione. Ad esempio, in Trentino Alto Adige durano solo due settimane: questo è il periodo più breve. Si arrivano a sfiorare i tre mesi in Campania e in Veneto. Se volete avere ben chiara la situazione relativa ai saldi invernali 2020, non temete. È disponibile un calendario, così sarete pronti anche se nelle prossime settimane doveste spostarvi.

SALDI INVERNALI 2020, CALENDARIO: DOVE FINISCONO PRIMA

E allora analizziamo il calendario dei saldi invernali 2020. Partiamo appunto dal Trentino Alto Adige, dove finiscono già il 16 gennaio. Qui dunque bisognerà muoversi in fretta per non lasciarsi scappare le occasioni migliori. Poi c’è la Liguria, dove gli sconti terminano il 18 febbraio. A seguire Puglia, Lazio, Piemonte e Calabria, dove la scadenza dei saldi è fissata al 28 febbraio. E passiamo al primo marzo invece per Basilicata e Marche. Poi terminano in Molise, Umbria, Sardegna e Valle D’Aosta, per la precisione il 4 marzo in queste regioni. Il giorno dopo tocca a Lombardia, Abruzzo ed Emilia Romagna. È il 15 marzo invece l’ultimo giorno dei saldi invernali 2020 in Sicilia e Toscana. Quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia che si fermano il 31 marzo, a chiudere la stagione poi la Campania il 2 aprile. Fissate dunque bene le date sul calendario per non sbagliare. Di seguito comunque vi riportiamo il calendario dei saldi in maniera più schematica affinché possiate prendere appunti.

SALDI INVERNALI 2020, CONSIGLI PER SHOPPING “SOSTENIBILE”

In alcuni casi gli sconti sono già partiti, soprattutto online. Lo shopping di moda su Internet è molto diffuso, quindi le aziende più popolari hanno già lanciato le prime promozioni. Pensiamo in primis ad Amazon, ma questo è anche il caso di Yoox, Zalando e Zara. Le date dei brand in saldo online comunque dovrebbero coincidere con quello dei negozi, ma in ogni caso il nostro consiglio è di fare acquisti sicuri e concedervi uno shopping consapevole. Ne parliamo anche in una ottica anti-spreco, perché la sostenibilità passa anche da questo. Il rischio di comprare oggetti in maniera compulsiva aumenta in maniera importante quando si acquista dal computer. Quindi vi consigliamo di approfittare di questi giorni per cominciare a farvi preventivamente un’idea dei prodotti che vi servono e non volete lasciarvi scappare ai saldi invernali 2020. In questo modo avrete un guardaroba non solo aggiornato e variegato, ma anche “intelligente” e appunto consapevole.



