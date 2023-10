Sali minerali e sostanze organiche su Ganimede, una delle lune di Giove/ La scoperta della sonda Juno

La sonda Juno della NASA ha scoperto la presenza di sali minerali e composti organici sulla superficie ghiacciata di Ganimede, la più grande delle lune di Giove e dell’intero sistema solare. Il rilevamento, come riportato da Astro Space, risale al flyby di giugno del 2021. La missione aveva come obiettivo proprio l’approfondimento di quella che è la composizione del satellite.

Juno ha sorvolato Ganimede a un’altitudine minima di 1046 chilometri e, grazie allo strumento italiano JIRAM, ha acquisito le immagini della superficie lunare. Le impronte chimiche dei materiali sono state rilevate in base al loro modo di riflettere la luce. Tra i materiali diversi dal ghiaccio d’acqua sono stati rilevati cloruro di sodio idrato, cloruro di ammonio, bicarbonato di sodio e aldeidi alifatiche. I risultati hanno confermato quelli ottenuti precedentemente dalla sonda Galileo della NASA, da Hubble e dal Very Large Telescope, ma questa volta hanno fornito una risoluzione spaziale senza precedenti attraverso la spettroscopia infrarossa.

Sali minerali e sostanze organiche su Ganimede, una delle lune di Giove: la scoperta

L’analisi dei dati provenienti dalla sonda Juno ha portato i ricercatori a ritenere che la composizione chimica superficiale di Ganimede, la più grande delle lune di Giove, varia molto a seconda del tipo di terreno. “Una maggiore abbondanza di sali e organici non si riscontra necessariamente solo nei terreni scuri, ma anche in alcuni terreni chiari in corrispondenza delle faglie, seppure con differenze composizionali tra diverse faglie”, ha commentato Federico Tosi, ricercatore presso l’INAF di Roma.

La distribuzione di questi sali e di queste sostanze organiche ha inoltre evidenziato che la loro origine è endogena, ovvero derivante dalla risalita in superficie a partire dall’oceano sotterraneo. Inoltre, da ciò emerge che questi composti siano il fossile di un esteso scambio tra acqua liquida e mantello roccioso, avvenuto fino ad un determinato momento della storia del satellite. Nonostante ciò, c’è ancora molto da scoprire attraverso altre missioni.











