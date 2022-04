Sallusti vs Fabiola D’Aliesio “Gallina comunista”/ Lei “Tratta donne come Berlusconi”

Durissimo scontro televisivo fra il direttore di “Libero”, Alessandro Sallusti, e Fabiola D’Aliesio, membro della direzione nazionale del Partito dei Carc. Il ring sul quale i due hanno combattuto verbalmente è stato quello della trasmissione televisiva di La 7 “Non è l’Arena”, condotta da Massimo Giletti direttamente dall’Ucraina. In particolare, la situazione ha cominciato a degenerare quando Sallusti, stanco di non riuscire a portare a termine un discorso, ha sbottato in questi termini: “Vorrei parlare senza essere interrotto da questa gallina comunista… Basta!”.

Un’affermazione che ha suscitato la reazione stizzita di Fabiola D’Aliesio, che ha subito replicato in modo pungente al giornalista: “Lui e Berlusconi si sa come le trattano le donne…”. Una frase probabilmente non udita da Sallusti, il quale, nel mentre, ha continuato a dire la sua: “Avete fatto più morti voi dei nazisti! Il comunismo è la tragedia del 900, avete fatto più morti di Hitler!”. Di fronte a questo pensiero, la donna ha replicato: “Si dia una calmata, Lei! E una ripulita”.

FABIOLA D’ALIESIO: “DIETRO IL GOVERNO DI ZELENSKY CI SONO GLI USA!”

Successivamente, Sallusti ha aggiunto un ulteriore pensiero al suo intervento: “Vorrei che non scappassero parole nemmeno a questa signora, che appartiene a un’associazione politica più volte indagata per atti violenti ai limiti dell’eversione. Non venga a parlarci di pace e a fare la santarellina. Continua a interrompere tutti… Solo le galline mi interrompono dieci volte perché starnazzano. Che lei venga qui a fare la pacifista facendo parte dei Carc…”.

Fabiola D’Aliesio ha risposto esponendo il suo punto di vista: “Oggi c’è in Italia una propaganda di guerra martellante che nasconde che in Ucraina c’è un conflitto del 2014 che ha fatto 14mila morti in Donbass, che c’è un governo frutto di un colpo di Stato prima, le cui leggi persecutorie sono state portate avanti da Zelensky. Sono scomparsi, si dice, 50 giornalisti, sono stati chiusi tre canali televisivi. Dietro il governo Zelensky c’è la NATO, ci sono gli USA!”. Poi, dopo essersi infuriata quando Massimo Giletti le ha tolto la parola, D’Aliesio è stata strigliata dal conduttore: “Vuole decidere cosa devo fare io? Venga a stare qui con me sotto le bombe e poi decide!”.

