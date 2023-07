Salmo in ospedale per un brutto incidente: come sta?/ “Ho rischiato di perdere un braccio”

Brutto incidente per Salmo: ecco cos’è successo

Brutto incidente per Salmo che, attraverso una serie di Instagram Stories, ha raccontato dell’incidente che gli ha quasi causato la perdita di un braccio. Il rapper, sui social, ha pubblicato alcune foto scattate sia durante i soccorsi ricevuti in ospedale che a casa mostrando il braccio totalmente fasciato e spiegando ai followers cos’è successo. A causa di una porta di vetro, il rapper ha rischiato seriamente di perdere l’arto.

Fondamentale è stata la bravura del personale medico che l’ha soccorso e che ha medicato la ferita. Con il braccio visibilmente fasciato, il rapper è tornato a casa spiegando, in una successiva Instagram Story, cos’è accaduto. Un incidente che ha costretto Salmo ad annullare le date siciliane del tour.

Le parole di Salmo

“Sto bene. Ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro. Sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”. Con queste parole Salmo ha rassicurato tutti i fan spiegando anche cosa gli è accaduto nei dettagli.

Tanta preoccupazione per i fan che hanno poi tirato un sospiro di sollievo di fronte alle parole del rapper e, augurandogli una pronta guarigione, aspettano con ansia il suo ritorno sul palco. Il rapper, per il momento, si riposa in attesa di poter tornare sul palco dal proprio pubblico.

