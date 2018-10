OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA, PROTEZIONE CONTRO TUMORI ALL’INTESTINO/ L’acido oleico e la dieta mediterranea

Il potere dell’olio extravergine d’oliva è noto, soprattutto in Italia dove viene utilizzato quotidanamente. La recente scoperta che informa delle sue possibilità preventive sul tumore all’intestino ne conferma solo l’utilità a tavola. Il professore Antonio Moschetta ha specificato anche l’importanza della qualità dello stesso: “Se paragonato a quelli che vengono prodotti in nord Africa il nostro olio risulta più ricco in acido oleico rispetto all’acido palmitico. Ha un ottimo bilanciamento di acidi grassi”. Viene poi specificato come questo sia da tenere al centro della nostra dieta con il consiglio di consumarne un cucchiaio a pranzo e uno a cena oltre a quello che generalmente viene utilizzato come condimento. Attenzione ovviamente pure all’apporto calorico, perché soprattutto per chi sta a dieta esagerare con l’olio può essere un problema. L’importante è che questo sia utilizzato sempre e comunque a crudo, evitando i tanto amati soffritti e le fritture che in diverse parti d’Italia sono tradizionali. (agg. di Matteo Fantozzi)

Prevenzione sui tumori dell’intestino

Tra i poteri dell’olio extravergine d’oliva c’è anche quello di prevenire i tumori dell’intestino. Uno studio finanziato da Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) ha provato questa cosa, specificando come l’acido oleico presente nell’olio sia in grado di creare una barriera che blocca l’infiammazione delle cellule intestinali e così previene anche il sopraggiungere del tumore. La ricerca è stata condotta da Antonio Moschetta professore ordinario di medicina interna dell’Università Aldo Moro di Bari. Questi è titolare inoltre di una ricerca sul metabolismo del cancro della stessa onlus. Per arrivare a questa scoperta sono serviti ben cinque anni di lavoro nei laboratori del policlinico della città pugliese che hanno portato a collaborare con tre professionisti francesi di Tolosa, uno di Cambridge e un americano. Un equipé che è stata in grado di scoprire ulteriormente i valori di uno degli ingredienti principali della dieta mediterranea e che non può assolutamente mancare sulle nostre tavole.

Olio extravergine d’oliva contro tumori all’intestino: parla Antonio Moschetta

Il Professore Antonio Moschetta dell’Università Aldo Moro di Bari ha voluto specificare ulteriori particolari in merito alla ricerca sull’olio extravergine d’oliva e sui poteri contro i tumori all’intestino. Lo specialista ha specificato come il dato registrato sia senza precedenti. Come riportato da Repubblica spiega: “Ci siamo chiesti perché l’acido oleico presente nell’olio extravergine d’oliva italiano sia prodotto anche dal nostro organismo grazie all’enzima Scd1″. Specifica come l’acido oleico possa creare una barriera che blocca l’infiammazione delle cellule intestinali e previene il tumore. Viene specificato inoltre come sia importante consumare un cucchiaio di olio extravergine di oliva a pranzo e uno a cena oltre a quello che viene usato come condimento.