Morto il papà dell’ibuprofene/ Stewart Adams, 95 anni: sperimentò il farmaco su stesso per smaltire sbornia

Stewart Adams, il papà dell’ibuprofene, l’uomo che inventò uno degli antidolorifici più utilizzati al mondo, è morto a 95 anni nella sua casa di Nottingham, in Inghilterra, come riferito oggi dal figlio Charles ai media britannici. Come riportato da La Repubblica, Adams, laureato in farmacia, scoprì il farmaco destinato a donare sollievo a milioni di altre persone afflitte da dolori reumatici o da altri fastidi, mentre lavorava in un laboratorio a Boots. Dal giorno della scoperta, però, passò poi una decina d’anni prima che il farmacista mettesse a punto l’ibuprofene e altri sette ne trascorsero prima che venisse concesso il permesso di prescrizione da parte della autorità sanitarie. Particolare un aneddoto raccontato dallo stesso Adams alla Bbc: l’uomo disse infatti di aver avuto la prima conferma che l’ibuprofene funzionasse sperimentandolo su se stesso. Il motivo? Curare gli effetti di una sbornia e riuscire a parlare in condizioni accettabili ad un convegno.

MORTO IL PAPA’ DELL’IBUPROFENE

Stewart Adams, inventore dell’ibuprofene, nacque 95 anni fa a Byfield, nel Northamptonshire. Dalla scuola si ritirò all’età di 16 anni e diede inizio ad un apprendistato in una farmacia al dettaglio gestita da Boots. Fu quest’attività che lo portò al conseguimento di una laurea in farmacia e successivamente ad un dottorato in farmacologia presso l’Università di Leeds. Il farmacista fece poi ritorno nel dipartimento di ricerca della Boots Pure Drug Company Ltd nel 1952 dove rimase per tutta la sua carriera ricoprendo il ruolo di capo delle scienze farmaceutiche. Nei primi anni Cinquanta si impegnò per lavorare ad un farmaco contro l’artrite reumatoide che non avesse effetti collaterali; l’anno della svolta fu il 1961, quando venne depositato un brevetto per l’acido composto 2- (4-isobutilfenil) propionico, successivamente chiamato ibuprofene. Come riportato da La Repubblica, “nel 1966 si svolgono gli studi clinici a Edimburgo e viene evidenziato l’effetto antinfiammatorio del medicinale. Nel 1969 ibuprofene fu lanciato nel Regno Unito solo su prescrizione medica e nel 1983 divenne disponibile senza ricetta grazie alla sua sicurezza”.

