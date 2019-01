Gran Bretagna, sputa nel cestino il cibo vegano in diretta tv/ Video, polemica per il gesto di Piers Morgan

Piers Morgan ha sputato nel cestino del cibo vegano in diretta tv e in Gran Bretagna è scoppiata la polemica. Parliamo di un giornalista importante che in patria è stato giudice di talent show come Britain’s Got Talent e anche di America’s Got Talent, oltre che direttore del tabloid News of the World e del Daily Mirror. Durante la trasmissione Good Morning Britain lui e la collega Susanna Reid hanno assaggiato un sandwich quando il 53enne ha deciso di sputare il panino vegano nel cestino: “È assolutamente pessimo. Ha un sapore disgustoso. Perché qualcuno dovrebbe mangiarlo“. In un primo momento ha fatto una faccia molto disgustata, poi ha deciso di fare un gesto che nessuno si aspettava e che molti hanno pensato preparato per mandare un messaggio vegano. Ha tirato fuori da sotto la scrivania un cestino e ci ha infilato la testa dentro per sputare quello che aveva mangiato. Dall’altra parte invece Susanna Reid ha definito il panino delizioso, gustandoselo tutto.

Gran Bretagna, sputa nel cestino il cibo vegano in diretta tv: la reazione dei social

I social network hanno attaccato Piers Morgan per aver sputato nel cestino il cibo vegano in diretta tv a Good Morning Britain. Su Twitter il giornalista è stato tempestato con alcuni che hanno pensato come la scena fosse stata studiata per attaccare il mondo vegano. Per altri il comportamento del giornalista è stato assolutamente ingiustificabile e poco rispettoso per chi crede in un determinato tipo di alimentazione. Solo alcuni invece hanno reagito in maniera divertita, trasformando il momento in cui ha sputato nel cestino in un meme diventato virale sul web. Quello che è certo che Piers Morgan dall’alto della sua esperienza avrebbe potuto mandare un eventuale messaggio di dissenso contro il mondo vegano in una maniera più elegante e intelligente. Uomo di cultura e molto amato in patria è senza dubbio caduto con uno scivolone fragoroso e che ha fatto molto rumore.

