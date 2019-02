Tumori, diagnosi precoce decisiva/ I dati sulla sopravvivenza confermano tutto

Una diagnosi precoce risulta essere sempre più decisiva nello studio dei tumori. Da sempre questa affermazione viene ripetuta dai medici, ma ora arrivano anche delle stime ufficiali legate ai dati sulla sopravvivenza dei malati. Sulla rivista specializzata British Medical Journal sono state pubblicate per la prima volta dall’Office for National Statistic le stime sulla sopravvivenza dei vari tumori in base allo stadio in cui questi vengono diagnosticati. Purtroppo in alcuni casi ancora non è possibile avere dei significativi miglioramenti in alcuni casi, ma in altri la diagnosi precoce può essere davvero determinante. I tassi di sopravvivenza più alti vengono ritrovati in melanoma, tumore alla prostata e al seno. I nuovi dati pubblicati ci mostrano però, purtroppo, che ancora troppi di questi tumori vengano diagnosticati con un significativo ritardo. Sicuramente in questo caso è giustificabile pronunciare la parola prevenzione come decisiva nella riuscita della cura.

Tumori, diagnosi precoce decisiva: benefici maggiori nei casi più aggressivi

Per quanto riguarda i tumori più aggressivi diventa ancora più importante una diagnosi precoce. A spiegarlo è il direttore dell’Oncologia Medica B del Policlinico Umberto I di Roma e ordinario di Oncologia alla Sapienza Paolo Marchetti. Questi, come riportato su Repubblica, specifica: “Dipende dal fatto che per alcuni tipi di tumore ci sono oggi cure molto efficaci che funzionano anche nelle fasi avanzate. Questi tumori hanno un’aggressività biologicamente diversa rispetto ad altri tipi nei quali la differenza tra intervenire precocemente o tardivamente ed è particolarmente importante“. Lo screening e l’adesione diventa fondamentale: “Questi dati, confermano che l’attivazione dei programmi di screening sul territorio si possono tradurre in un vantaggio davvero enorme per la sopravvivenza, permettono infatti un anticipo diagnostico. Si riesce quindi ad effettuare trattamenti su cellule che hanno avuto meno tempo per accumulare mutazioni che possono renderli resistenti ai farmaci”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA