Militare contrae epatite con vaccino/ Ministero Salute condannato a maxi risarcimento

Un militare ha preso l’epatite dopo un vaccino e ora il Ministero della Salute è nei guai. Il Tribunale di Catania infatti l’ha condannato a pagare i danni procurati dalla tecnica con la quale è stato fatto il vaccino. Prima di partire per una missione all’estero il militare ha preso una forma cronica di epatite. L’avvocato Silvio Vignera, difensore del ricorrente, ha sottolineato come il risarcimento complessivo conti attorno ai tre milioni di euro. Non viene messa in dubbio la sicurezza del vaccino, ma la tecnica con la quale è stato somministrato in poco tempo e senza controlli adeguati. Ora si lavora per verificare se magari fosse stato infetto l’ago o se ci fossero stati altri problemi legati proprio alla somministrazione del vaccino stesso. L’avvocato ha specificato: “Emerge, come spesso sui militari, che sono state fatte in pochi giorni le vaccinazioni senza valutare lo stato di salute e soprattutto una eventuale immunodepressione del soggetto. Il ricorrente è affetto da epatite cronica a impronta colestatica di versione natura autoimmune“.

Militare prende epatite per vaccino, parla Gianni Rezza

Gianni Rezza ha parlato della storia del militare che ha preso l’epatite per un vaccino. Il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) ha espresso la sua opinione ai microfoni di Ansa: “Non conosco il caso nello specifico, ma è impossibile che il militare abbia contratto epatite cronica a seguito delle modalità di somministrazione di un vaccino. L’unica cosa che si può ipotizzare è una malpractice e cioè l’utilizzo di un ago o una siringa infetti già usati su un altro paziente anche se tali evenienze sono estremamente rare“. Spiega poi che l’epatite non si può contrarre né per l’effetto del vaccino né per la somministrazione multipla in condizioni sterili, anche se il soggetto dovesse risultare poi immunodepresso. L’epatite può essere presa solo tramite il contatto diretto con del sangue infetto.

