Alzheimer, virus herpes simplex fattore rischio/ Ecco come degenera cellule nervose

Alzheimer, il virus herpes simplex rappresenta un potenziale fattore di rischio nello sviluppo di questa patologia neurodegenerativa. È questo uno dei principali risultati di una ricerca condotto, presso l’Università La Sapienza di Roma, dal Dipartimento di Sanità Pubblica assieme anche all’Università del Sacro Cuore, l’IRCSS “Raffaele Pisana” e pure il Consiglio Nazionale delle Ricerche: il team tutto italiano di ricercatori ha infatti messo in luce per la prima volta, seppure in forma ancora sperimentale, come il virus dell’herpes HSV-1 possa essere associato all’insorgenza della malattia di Alzheimer. Un legame fino ad oggi ancora poco studiato e che, basandosi per adesso su degli studi sugli animali, secondo gli scienziati metterebbe in connessione le classiche vesciche provocate sulle labbra e le relative infezioni alle patologie a carico del cervello. Infatti pare che una continua “riattivazione” del virus dell’herpes simplex nel corso della vita porti a sviluppare nel cervello quelli che sono i cosiddetti biomarcatori di neurodegenerazione tra cui la proteina tau iperfosforilata e il peptide beta-amiloide.

L’HERPES SIMPLEX E IL LEGAME CON L’ALZHEIMER

Il team di ricerca coordinato da Anna Teresa Palamara ha infatti individuato questa connessione, spiegando che l’accumulo nel cervello dei suddetti biomarcatori a seguito delle “riattivazioni” del virus ha come conseguenza dei deficit cognitivi tipici dell’Alzheimer. Non solo: infatti il virus dell’herpes si anniderebbe anche in alcuni tipi di cellule nervose che non si trovano nel cervello e “producendo però in quella sede dei danni che tendono ad accumularsi nel corso del tempo”. A differenza degli studi condotto in passato a proposito dell’incidenza del virus, questa volta i ricercatori italiani hanno dimostrato che la recidiva delle infezioni si accompagnano a quei deficit di memoria che caratterizzano la malattia di Alzheimer. Ovviamente non tutti coloro che soffrono di herpes alle labbra devono temere questo effetto di neurodegenerazione delle cellule dal momento che per adesso il legame è stato dimostrato solo su di un modello animale e comunque si sottolineano soprattutto i casi in cui l’infezione latente si riattivi costantemente.

