Pizza, il cartone è tossico?/ Rilevato bisfenolo: indaga il ministero della Salute

Una segnalazione getta ombre sulle confezioni di cartone per la pizza. Sarebbero potenzialmente dannose per la salute poiché potrebbero contenere il bisfenolo A (Bpa). È un composto di sintesi usato nella produzione di plastica e additivi che nel corpo umano si trasforma in un interferente endocrino in grado di produrre delle anomalie riproduttive nell’uomo e nella donna. La presenza di questa sostanza nei cartoni delle pizze è stata scoperta da il Salvagente che pubblicherà domani un’analisi in cui per la prima volta è mostrata la “migrazione” del bisfenolo dalla scatola all’alimento. Questo passaggio della sostanza viene scatenato dall’alta temperatura che raggiunge il cartone. Parliamo di 60-65°C, secondo quanto spiegato dal direttore del mensile Riccardo Quintili. Ma viene anche scatenato dal tempo prolungato in cui la pizza, una volta uscita dal forno, resta all’interno del contenitore. Sono tre aziende leader nella produzione, commercio ed esportazione di queste confezione di cartone, per la precisione contenitori alimentari, a finire sotto la lente d’ingrandimento del Salvagente.

PIZZA, BISFENOLO NEL CARTONE: INDAGA MINISTERO DELLA SALUTE

Le aziende in questione sono Liner Italia, la spagnola Garcia de Pou e la tedesca Izmir. Dalle analisi è emerso che il bisfenolo è stato rilevato solo nella scatola spagnola e tedesca, non in quella italiana, perché la legge italiana, considerata una delle più severe in Europa, obbliga i produttori a usare solo cellulosa vergine per gli imballaggi di cartone destinati ad alimenti umidi. Inoltre, la legge vieta la presenza di scritte nella parte interna del contenitore per le sostanze nocive che sono presenti nell’inchiostro. Spagna, Germania e altri Paesi europei – fatta eccezione per la Finlandia che ha regole simili alle nostre – hanno normative più permissive. La parte esterna dei cartoni potrebbe essere formata da cellulosa riciclata che potrebbe essere contaminata da prodotti che contengono bisfenolo. La scoperta in questione è grave perché quelle scatole in cui è stato rilevato bisfenolo, seppur prodotte all’estero, sono usate anche in Italia per le pizze. La via d’uscita è una: l’Europa deve uniformare la normativa. Dal canto suo il ministero della Salute, in una nota della direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, ha fatto sapere di aver commissionato una ricerca sulla presenza dei contaminanti nelle carte/cartoni riciclati i cui risultati potranno essere disponibili a breve.

