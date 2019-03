Doppio trapianto di fegato per malato di tumore/ Organo si rigenera in 15 giorni

Doppio trapianto di fegato per uomo malato di tumore inoperabile: questo l’intervento chirurgico completato per la prima volta a Padova. Come riportano i colleghi di Padova Oggi, il paziente 47enne era affetto da multiple metastasi epatiche da cancro al colon ed era stato giudicato inoperabile a causa dei segmenti del fegato. Per questo motivo il professor Cillo, direttore della chirurgia epatobiliare e dei trapianti epatici dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova, ha optato per un intervento innovativo. Parliamo di un trapianto che si è svolto in due tempi: nel primo intervento un frammento di organo donato da un familiare è stato trapiantato a fianco del fegato malato, mentre nel secondo intervento il fegato metastatico del paziente è stato rimosso con tecnica mini-invasiva in video laparoscopia. Il professor Cillo e il team di esperti (oltre venti persone specializzate) hanno combinato tre tecniche chirurgiche di alta specializzazione: l’asportazione di metà del fegato affetto da metastasi; il trapianto in posizione ausiliaria della porzione di fegato donato (a fianco del fegato malato); l’asportazione in videolaparoscopia del fegato malato residuo dopo aver ottenuto una rigenerazione fino ad oltre il doppio del volume della porzione del fegato donato.

TRAPIANTO DI FEGATO, INTERVENTO INNOVATIVO A PADOVA

Un passo in avanti nel mondo della sanità, con la procedura che ha permesso al team guidato dal professor Cillo di sostituire l’organo malato prelevando il 20 per cento di quello del donatore e lasciando che i tessuti trapiantati si rigenerassero nel giro di 15 giorni. Intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos, il chirurgo ha spiegato: «Si tratta di una strategia che apre la strada a risorse di donazione aggiuntive per chi è in attesa di trapianti caratterizzata da un bassissimo rischio di complicanze per i donatori, considerato che abbiamo usato solo il 20% del fegato». Padova Oggi evidenzia che l’intervento è stato eseguito da tre equipe chirurgiche della Chirurgia Epatobiliare coordinate in contemporanea: Prof. Umberto Cillo, Prof. Enrico Gringeri, Dott. Riccardo Boetto, Dott. Domenico Bassi, Dott.ssa Marina Polacco, Dott.ssa Michela Di Giunta, Dott.ssa Alessandra Bertacco, Dott. Alessio Pasquale, Dott.ssa Federica Scolari. L’equipe anestesiologica: Dott. Paolo Feltracco, Dott.ssa Stefania Barbieri, Dott. Helmut Galligioni, Dott. Stefano Veronese.

