Salvador Sobral, dal successo all’Eurovision alla malattia/ I problemi al cuore e la pausa alla carriera

Salvador Sobral sbarca su Rai3, il successo più grande ad Eurovision

C’è anche Salvador Sobral tra i protagonisti di Via dei Matti n.0, in onda questa sera su Rai 3 in compagnia di Valentina Cenni e Stefano Bollani. I padroni di casa sono pronti a coinvolgere e intrattenere con gioia e ironia il publico, grazie ad un parterre di ospiti davvero ricco e interessante.

Don Backy, mano tesa a Celentano per la reunion/ “Clan? Sono disponibile ma di là...”

Tra i più attesi, come dicevamo, c’è senz’altro Salvador Sobral, artista all’apice nel 2017, con la vittoria dell’Eurovision Song Contest. In quell’occasione Salvador Sobral portò la canzone Amar pelos dois, scritta dalla sorella Luísa Sobral, ottenendo il punteggio più alto mai raggiunto nella storia del concorso. Un successo indimenticabile per il cantante portoghese, pronto a riprendersi le scene dopo aver vissuto un periodo difficile.

Francesco Gabbani/ "Condivido insegnamenti francescani. La felicità? Il segreto è..."

Salvador Sobral, i problemi al cuore e la pausa alla carriera

Dunque la carriera di Salvador Sobral si interrompe molto bruscamente per motivi di salute. Dopo un trapianto di cuore, nel 2019, torna in scena con l’album Paris, Lisboa, poi con bpm nel 2021. Andando indietro, invece, ritroviamo il suo esordio con l’album Excuse Me. Quindi la partecipazione al portoghese Festival da Canção, che lo porta direttamente al prestigioso concorso europeo. Dopo quell’exploit, quindi, i problemi di salute che lo costringono a rallentare. La carriera del ragazzo si inceppa, ma solo temporaneamente, dato oggi Salvador è nuovamente in pista, pronto a recuperare tutto il tempo perduto.

LEGGI ANCHE:

DON ANTONIO/ Colorama: i colori della musica

© RIPRODUZIONE RISERVATA