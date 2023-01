“Salvata dal suicidio dal mio cane”/ Federica Ooyen “Stavo buttandomi dal balcone…”

Federica Ooyen ha raccontato a I Fatti Vostri la sua drammatica storia dal lieto fine, salvata dal suicidio dal suo splendido esemplare femmina di pastore tedesco Korin. Federica Ooyen è stata infatti fermata dal suo cane mentre stava buttandosi dal balcone: “Mi sono ritrovata sul balcone di casa e mi son ritrovata a guardare giù per farla finita. L’avevo già pensato tante volte nella mia vita ma quella volta stavo per farlo davvero, era un momento di depressione grave. Stavo per farlo, ho preso le misure, ho focalizzato il momento, ho scavalcato con una gamba e appena mi ha visto Korin mi ha morsicato l’altra gamba senza farmi male, ha cercato di attirare l’attenzione, ha iniziato a piangere, ha cercato di comunicare con me, è come se si fosse creato un filo tra me e lei che c’è sempre stato”.

Mauro Gioia, chi è/ Artista "tuttofare" della canzone napoletana. Famiglia a Parigi

“Io e lei siamo sempre state molto in sintonia – ha continuato Federica Ooyen – e in quel momento non serviva il gesto della gamba, lei sentiva i miei pensieri, è come se mi abbia detto di non farlo. E in quel momento vedere in lei la disperazione mi ha fatto fermare, mi ha fatto pensare ad una serie di cose”. E ancora: “Io non ho pensato alle cose brutte… io volevo smettere di soffrire ma non morire. La sofferenza era enorme e vedere lei mi ha fatto pensare alle cose belle”.

Omicidio Martina Scialdone/ Il testimone: "Ha chiesto scusa ai ristoratori e..."

FEDERICA OOYEN: “KORIN LA PRESI QUANDO STAVO SOFFRENDO…”

Federica Ooyen ha iniziato a soffrire di depressione in maniera inconsapevole fin dall’adolescenza: “Korin l’ho presa a 21 anni durante la prima depressione grave. Era un periodo in cui ero in cura da uno psicologo, stavo proprio molto male, è stato bruttissimo, mi tagliavo, ho sofferto autolesionismo. L’ho presa nell’estate del 2012 in un allevamento. E’ stata lei a scegliere a me. C’erano queste sei cucciole, ne avevo adocchiata un’altra che era un po’ in disparte. Lei era la più piccolina e si è fatta largo”.

Claudia Gerini, la relazione con Gianni Boncompagni/ "Carlo Verdone? Troppo diversi"

La sua vita è cambiata con l’arrivo di Korin: “Mi ha costretto a reagire, un cucciolo è come un neonato poi il Pastore Tedesco è una razza che va educata ed ha bisogno di attenzioni. Anche se stavo male sono stata costretta ad uscire dal letto”. Dopo il tentativo di suicidio Federica Ooyen è stata ricoverata in una clinica poi dopo tre settimane ha rivisto Korin: “Piangeva, è arrivata persino a farsi la pipì addosso, ha fatto commuovere anche le infermiere”. Federica Ooyen è single ma se un fidanzato non volesse il cane? “Ciao, Korin viene prima di tutto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA