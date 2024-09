Salvatora Pireddu, la mamma di Pamela Prati abbandonata dal marito

Questa sera Pamela Prati tornerà sul piccolo schermo per raccontare la sua storia in una intervista concessa a Storie di donne al bivio di Monica Setta su Rai2, la showgirl di Ozieri non perderà occasione per soffermarsi anche sull’amata madre Salvatora Pireddu. Una vedova di guerra abbandonata dal marito, un dolore troppo grande per essere sopportato e nonostante tutto la mamma di Pamela Prati, operaia alla Galbani, si è sempre rimboccata le maniche e data da fare per crescere felici le sue figlie, ma a un certo punto della sua vita non ha retto e ho dovuto fare ricorso a un istituto a cui affidare le figlie. “Mamma era vedova di guerra e siamo state abbandonate da mio padre, non riusciva a crescerci da sola”.

Lì è iniziata la nuova vita sofferta di Pamela Prati, che prima di sbarcare il lunario si è ritrovata a fare i conti con mille ostacoli, tra tutti la carenza di affetto, accusata e non poco: “L’unica soluzione era affidarci a un istituto, lei piangeva disperata quando ci siamo separati, io seguivo le mie sorelle senza immaginare cosa sarebbe accaduto da quel momento in poi”. In una intervista concessa qualche anno fa al magazine Gente, Pamela Prati ha confessato di aver avuto la fortuna di vivere con le sorelle, ma non è bastato per abbracciare la felicità: “C’erano le mie sorelle più grandi, ma poco potevano contro le regole di quel collegio che per una bimbetta piccina erano crudeli”.

Pamela Prati e la sofferenza per la mancanza della madre: “Mi hanno tolto l’amore più grande”

Nel corso di una toccante intervista concessa a Domenica In negli ultimi anni, Pamela Prati ha parlato con grande dolore della mamma Salvatora Pireddu e non sono mancate le confessioni emozionanti per l’attrice e showgirl: “Mia mamma è l’amore più grande che io potessi avere nella vita e mi è stato tolto, per questo non riesco a superarlo” ha detto l’attrice da Mara Venier dopo la scomparsa della madre.

Sempre a Domenica In, riguardo a Salvatora Pireddu, Pamela Prati ha ammesso di essersi presa cura di lei fino agli ultimi respiri: “Era la mia bambina, me la sono coccolata fino alla fine”.

