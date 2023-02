Salvatore Borsellino/ “Messina Denaro? Alcuni nelle istituzioni sperano non parli”

Il fratello del compianto magistrato anti-mafia Paolo Borsellino, Salvatore, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Mattino Cinque commentando l’interrogatorio dei pm a Matteo Messina Denaro. Nelle scorse ore il super latitante di Cosa Nostra è finito davanti agli inquirenti che gli avranno risposto mille domande su queste ultime tre decadi e la sua sparizione, ma al momento non è emerso nulla di quanto accaduto durante il faccia a faccia fra il boss e gli investigatori. “Cosa mi aspetto? Assolutamente nulla – ha raccontato Salvatore Borsellino parlando in diretta tv – stamattina ho letto i giornali per vedere se veniva riportata qualche parola di Denaro dell’interrogatorio ma non ho trovato nulla e sono contento perchè purtroppo ci sono state troppe notizie su Messina Denaro, sono stati diramati particolari di cui non mi fregano assolutamente nulla, riguardano i gossip”.

Matteo Messina Denaro/ “Sono incaz*ato nero, in tv su di me balle e fraintendimenti”

“Questo interrogatorio – ha aggiunto – è importante perchè per un mafioso anche i silenzi possono avere dei significati, quindi sono contento che questi magistrati stiano mantenendo il riserbo necessario, anche rispondendo o non rispondendo ad una domanda può essere un messaggio”.

MATTEO MESSINA DENARO, SALVATORE BORSELLINO: “SE LUI DOVESSE PARLARE…”

Salvatore Borsellino ha aggiunto: “Non mi aspetto che dica assolutamente nulla Messina Denaro io penso che ci sono persone anche nelle istituzioni che hanno paura di ciò che Messina Denaro potrebbe dire. Si potrebbe arrivare alle persone dentro alle istituzioni che hanno parlato con la mafia concendendo quanto non dovevano concedere”.

Sabella/ “Denaro-Falcone? Nessuna sorpresa, come se Zelensky parlasse bene di Putin”

Poi il fratello di Paolo Borsellino ha aggiunto: “Lo Stato sicuramente deve garantire a Matteo Messina Denaro tutte le cure di cui ha bisogno ma cercare un lato umano quindi un possibile pentimento in una belva come Matteo Messina Denaro è estremamente difficile. Io per primo sapete che ho anche abbracciato un assassino come Gaspare Mutolo ma perchè lui si è pentito veramente, è diventata un’altra persona, quindi mai dire mai per carità. Oggi Mutolo rischia la vita, parla con le donne di mafia, ha rinunciato al programma di protezione, è uscito da quel tunnel, quindi vuol dire che tutti si possono ravvedere”.

DENTRO LA MAFIE/ I tentacoli europei della Piovra italiana: Germania, Spagna e Paesi dell'Est

© RIPRODUZIONE RISERVATA