Salvatore Cascio, chi è e malattia/ Il bambino di Nuovo Cinema Paradiso e il rischio cecità

Salvatore Cascio è il nome dell’attore che ha interpretato uno dei personaggi più emblematici del cinema italiano, ovvero il dolcissimo bambino di Nuovo Cinema Paradiso. L’attore siciliano, classe 1979, è ancora oggi sulla cresta dell’onda grazie al capolavoro di Giuseppe Tornatore che gli valse il successo a livello mondiale. Per quel personaggio e per quell’interpretazione vinse il British Academy of Film and Television Arts nella categoria attore non protagonista, fu oltretutto il più giovane a vincerlo, in quanto aveva solo otto anni.

Salvatore Cascio, in Italia, era già abbastanza noto al pubblico televisivo, in quanto aveva già preso parte al Maurizio Costanzo Show. Negli anni novanta, invece, ha preso parte ad altri film importanti, diretti da registi noti, come Duccio Tessari e Pupi Avati.

Salvatore Cascio, chi è? La malattia e il rischio di cecità

Nel corso della sua carriera, Salvatore Cascio ha anche inciso un 45 giri in coppia con Fabrizio Frizzi dal titolo L’orso. In una intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica, l’attore ha racconto di essere diventato quasi cieco in seguito ad una malattia che lo ha frenato nelle attività di tutti i giorni.

“Ero nel clou della mia carriera, ho dovuto rinunciare”, ha spiegato l’icona del Nuovo Cinema Paradiso a Repubblica parlando dei problemi legati alla sua malattia, che ha impedito la sua consacrazione nel mondo del cinema. Salvatore Cascio è infatti alle prese con la retinite pigmentosa, una degenerazione genetica della retina che comporta la perdita quasi totale della vista.

