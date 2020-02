Salvatore Dello Iacolo, chi è?/ L’ex ballerino di Amici a La pupa e il Secchione!

Tanti gli ospiti di questa nuova puntata de La Pupa e il secchione. Tra questi anche il ballerino Salvatore Dello Iacolo, che forse qualcuno ha trovato familiare. L’ospite di Paolo Ruffini non è soltanto un ballerino e, per questa sera, l’insegnante delle pupe e dei secchioni, ma è anche un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di molti anni fa e, precisamente, della sesta edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Il ballerino non è oggi tra i più noti tra quelli che sono passati di lì, però la sua carriera è negli anni decollata.

Salvatore Dello Iacolo, coreografo “speciale” a La pupa e il secchione

Salvatore Dello Iacolo, oltre ad essere un ballerino, oggi è anche un coreografo. Salvatore è diventato uno dei volti dei tanti corpi di ballo televisivi, ma è poi tornato ad Amici come ‘professionista’. Qualche tempo fa si è anche parlato di una storia d’amore che avrebbe avuto con un altro dein professionisti del talent di Canale 5 e, per la precisione, con Simona Nolasco (ancora oggi nel corpo di ballo dei professionisti). Oggi ritroviamo Salvatore in tv come coreografo per una prova speciale a La Pupa e il Secchione: riuscirà ad insegnare alle coppie a ballare in modo sensuale?

