Salvatore e Corinna, genitori Micol Incorvaia: sorpresa al GF Vip?/ Indizi social

Micol Incorvaia, il rapporto viscerale con i genitori Salvatore e Corinna

Il GF Vip 2023 sta per chiudere il sipario; prima però ci saranno da sciogliere gli ultimi verdetti, tra ultimo finalista – tra Alberto De Pisis e Milena Miconi – e vincitore. Al netto dei quasi sei mesi di percorso, ognuno dei concorrenti ha dato ogni briciolo di contributo arrivando all’ultimo scontro probabilmente privi di rimorsi. Una grande sorpresa dell’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è stata sicuramente Micol Incorvaia. Dall’amore con Tavassi alla compostezza, passando per i giudizi taglienti: il suo contributo è stato certamente meritevole di un posto per la finale.

La puntata conclusiva del GF Vip che andrà in onda questa sera sarà certamente ricca di momenti commoventi e tesi; proprio Micol Incorvaia potrebbe ancora avere un ruolo da protagonista. C’è grande attesa per i contenuti della finale e non c’è dubbio che per l’influencer arriverà nuovamente una dolce sorpresa. Tra i papabili spiccano i genitori, Salvatore Incorvaia e Corinna; il primo ha già avuto modo di varcare la porta rossa per deliziare i telespettatori con un momento di tenerezza con la complicità della figlia Micol Incorvaia.

Micol Incorvaia, dall’ultimo messaggio alla possibile sorpresa dei genitori Salvatore e Corinna

“Ti seguiamo sempre io e la mamma, non andiamo a dormire se non vai a dormire pure tu. Io quando ti ho vista piangere mi sono detto che avevi bisogno di me, e sono qui per questo“. Queste le parole di Salvatore, il papà di Micol Incorvaia, pronunciate alcune puntate fa in qualità di ospite a sorpresa per la figlia. L’imprenditore si fece portavoce anche dell’affetto della madre, Corinna, che in quell’occasione non partecipò però in prima persona. E’ lecito credere che proprio per l’attesa finale del GF Vip di questa sera proprio quest’ultima possa intervenire per una nuova toccante sorpresa.

Le possibilità che Salvatore e Corinna – genitori di Micol Incorvaia – possano riservare una tenera sorpresa per la finale del GF Vip sono inoltre alimentate da un indizio presente sui social. L’altra figlia, Clizia Incorvaia, qualche giorno fa è infatti intervenuta sui social specificando che per Micol è pronta una grande festa a prescindere dal risultato, alla quale chiaramente parteciperanno tutti gli affetti più cari. In tal senso, la partecipazione dei genitori per la puntata conclusiva del GF Vip sembra quasi scontata; non resta che attendere questa sera per la definitiva certezza.











