Salvatore Incorvaia e Corinna Recca, chi sono i genitori di Micol Incorvaia/ “Ti seguiamo sempre”

Salvatore Incorvaia e Corinna Recca: l’incontro con Micol al Grande Fratello Vip?

Salvatore Incorvaia e Corinna Recca sono i genitori di Micol Incorvaia. La concorrente del Grande Fratello Vip, conosciuta inizialmente per essere la sorella di Clizia Incorvaia, ha imparato a farsi conoscere durante queste settimane all’interno della casa più spiata d’Italia. Non solo, durante la sua esperienza televisiva si è anche avvicinata ad Edoardo Tavassi con cui sta vivendo una bellissima storia d’amore. Proprio al GF VIP, Micol ha incontrato il padre Salvatore che le ha fatto una bellissima sorpresa in un momento non semplice per lei. “Sei fantastica, ti seguiamo sempre io e la mamma, non andiamo a dormire se non vai a dormire pure tu. Io quando ti ho vista piangere mi sono detto che avevi bisogno di me, e sono qui per questo. Non ti voglio più veder piangere e non voglio che nessuno mini la tua femminilità, anche perché ne hai tantissima e purtroppo gli altri non l’hanno capito. Sei fantastica, tutti ti vogliono bene” – ha detto il papà.

Una grande emozione per Micol che ha reagito dicendo: “sei l’ultima persona che pensavo potesse venire, sei matto!” con papà Salvatore che ha replicato: “sono stato costretto a venire, appena ti ho vista piangere mi si è spezzato il cuore”.

Chi sono Salvatore Incorvaia e Corinna Recca, i genitori di Micol Incorvaia

Ma chi sono Salvatore Incorvaia e Corinna Recca, i genitori di Micol Incorvaia? Il papà di Micol e Clizia Incorvaia è un imprenditore palermitano, attivo con la sua azienda nel territorio di Porto Empedocle. Non è dato sapere di più, anche se il nome del padre è stato in passato legato ad alcune notizia di cronaca giudiziaria. Nello specifico l’uomo sarebbe stato oggetto di minacce di estorsione da parte di esponenti della malavita organizzata palermitana.

Sulla mamma Corinna Recca, invece, possiamo dirvi che è una donna bellissima che assomiglia tantissimo alle figlie. La donna ha i capelli biondi ed è molto affascinante. La mamma di Micol è molto presente sui social dove condivide foto della sua vita privata e personale in compagnia delle amatissime figlie.

