Salvatore Lampitelli, vincitore The Winner is/ Sabba trionfa nella quarta puntata

Le repliche di The Winner Is cambiano programmazione e arrivano alla domenica. Questa sera, 27 giugno, andrà in onda la quarta puntata che incoronerà vincitore una voce maschile davvero potente ed unica nel suo genere: quella di Salvatore Lampitelli. Sarà lui il vincitore del quarto appuntamento dopo aver portato sul palco una canzone degli Showmen, band campana degli anni sessanta e sessanta, composta da Mario Musella, James Senese, Elio D’Anna e Franco Del Prete. Salvatore, il cui nome d’arte è Sabba, e si è esibito sul brano “Basta che mi vuoi”. La suab performance potente e senza sbavature ha lasciato di stucco i presenti, Gerry Scotti in primis che dirà di Salvatore che è “un ragazzo impressionante”.

Salvatore Lampitelli, vincitore della quarta puntata di The Winner Is: “I soldi? Ho rifiutato perché…”

In un’intervista rilasciata a PupiaTv dopo la vittoria a The Winner Is, Salvatore Lampitelli ha svelato come ha resistito alla tentazione di prendere il denaro piuttosto che provare ad andare avanti con la gara: “dopo tutte le batoste, non volevo l’oro, volevo vincere. – ha ammesso il cantante – Certo, un po’ di esitazione c’era, ma arrivato a quel punto, volevo andarmene a casa con la vittoria. I ragazzi hanno voluto prenderli perché sapevano, lì per lì, che avrebbero perso.” ha chiarito. Ha inoltre raccontato che la persona che più gli è rimasta nel cuore di quell’esperienza è stata “Gerry. Lui mi ha sorpreso, aveva un entusiasmo per me, vero, spontaneo e semplice. Io non volevo che la mia storia parlasse per me, mi sono presentato come un artista con un’esistenza da artista.”

