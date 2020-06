SALVINI A MONDRAGONE, TENSIONE E SCONTRI/ Video, fischi e lanci di bottiglie

Grande tensione in seguito alla visita di Matteo Salvini a Mondragone, nel luogo dove è scoppiato un focolaio di coronavirus tra i braccianti bulgari che vivono in alcuni edifici occupati: fischi, cori e lanci di acqua all’arrivo del segretario della Lega, la contestazione dei manifestanti è cresciuta al grido di “sciacallo“, è stata anche lanciata dell’acqua verso il leader leghista, che ha replicato: “Bene, ho anche caldo“. E’ servita qualche carica di alleggerimento da parte delle forze dell’ordine per far scendere la tensione e riportare alla calma la situazione. Salvini ha provato a prendere la parola riferendosi ai contestatori come “qualche balordo dei centri sociali” ma è stato di nuovo interrotto, mentre un cordone di agenti di polizia si è posto a protezione del leghista e dei militanti presenti, che hanno a loro volta preso di mira i contestatori, questi ultimi manganellati dalla polizia che ha lavorato per tenere separate le due fazioni.

SALVINI: CENTRI SOCIALI AL SERVIZIO DELLA CAMORRA

Parlando con i giornalisti Matteo Salvini ha utilizzato termini molto duri dopo la contestazione subita: “Centri sociali al servizio della camorra. Il braccio armato della sinistra che preferisce abusivi e camorra ai cittadini perbene. Qui a Mondragone il problema è la camorra e la malavita, mi dispiace che centri sociali preferiscano la delinquenza alla legalità. Ci hanno tagliato i fili dell’elettricità, ma se pensano di farci paura con due uova hanno sbagliato persona tanti cittadini e immigrati perbene ci chiedono di essere qui“. Il leader leghista ha affermato di voler tornare a Mondragone: “Noi continueremo a tornare finché in questi palazzi non tornerà la legalità. La democrazia non prevede la violenza e le botte alla polizia. E’ mio dovere esserci e tornerò giorno dopo giorno senza avvisare quei delinquenti. Se pensano di intimidirci hanno sbagliato, il mio avversario in Campania è la camorra“.

