Salvini, agente scorta positivo al coronavirus/ Polemica M5s “Subito autoisolamento”

Scoppia la polemica politica dopo che un poliziotto della scorta di Matteo Salvini, è risultato essere positivo al test sul coronavirus. Come riferisce l’agenzia Adnkronos, si tratterebbe di un agente del dispositivo di sicurezza dell’ex ministro dell’interno, che nel periodo più recente non ha avuto contatto alcuno con il “Capitano”. Il leader leghista non è stato per ora sottoposto a tampone, come riferisce l’agenzia Agi, “perché non è entrato in contatto con l’agente”, ma lo stesso politico, attraverso la propria pagina Facebook, ha fatto sapere di essere ovviamente disposto a fare tutto ciò che necessario ove richiesto: “Sto bene – si legge sui social del leghista – non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino”. Come detto sopra, però, la notizia è stata oggetto di accese polemiche, con numerosi esponenti del Movimento 5 Stelle, che hanno invitato il leghista a sottoporsi immediatamente al tampone e ad auto-isolarsi.

SALVINI, AGENTE POSITIVO A CORONAVIRUS: “CHI RIESCE A FARE POLEMICA…”

Così ha scritto ad esempio il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, invitando “tutti coloro, compreso Salvini, che hanno avuto documentati contatti con persone positive al test a seguire pedissequamente le disposizioni messe a punto dal governo e a non fare di testa propria. Il virus non guarda il tuo nome, non guarda la tua posizione sociale o il tuo status da parlamentare”. Il grillino ha aggiunto e concluso: “Tutti devono seguire le disposizioni del governo, la salute dei cittadini viene prima del consenso elettorale”. Così invece il deputato Giorgio Trizzino, che come riferisce IlGiornale ha commentato l’episodio con tali parole: “Il virus non chiede permesso di soggiorno. Davanti a lui siamo tutti uguali ed è questo che ci mette paura ma in fondo rende giustizia all’umanità”. Alla luce dei numerosi commenti, lo stesso Salvini ha provato a chiudere la querelle scrivendo: “Chi riesce a fare polemica anche su una possibile malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso. GRAZIE per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA