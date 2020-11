SALVINI: “ELEZIONI USA? ASPETTIAMO RISULTATI UFFICIALI”/ “La partita è ancora aperta”

Nel corso del suo intervento a Quarta Repubblica di Nicola Porro, Matteo Salvini ha parlato anche delle elezioni Usa che hanno incoronato Joe Biden presidente-eletto. Una doccia gelata per il leader della Lega, che nelle scorse settimane non aveva fatto mistero di tifare per un bis del presidente Donald Trump. Ieri Salvini ha dichiarato: “In democrazia chi vince ha sempre ragione, aspettiamo i risultati ufficiali: per il momento abbiamo i risultati delle agenzie di stampa, delle televisioni, delle radio, dei giornali…in democrazia si aspettano i risultati ufficiali. Visto che in democrazia – non Salvini – ma gli americani hanno dato a Trump 70 milioni di voti e in alcuni stati la partita è ancora aperta, io non vedo l’ora di complimentarmi con il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, che rimane la democrazia di riferimento per il mondo, quando ci saranno dei risultati ufficiali“.

MATTEO SALVINI: “ELEZIONI USA? ASPETTIAMO I RISULTATI UFFICIALI”

Salvini ha continuato nella sua disamina del risultato delle elezioni Usa 2020: “Fino a che c’è mezza ombra di dubbio sullo spoglio e sul risultato penso che sia saggio aspettare”. Sempre a proposito di politica estera, Matteo Salvini ha parlato dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia nel mese di settembre, con la proposta di rilasciarli in cambio della liberazione di alcuni scafisti già condannati in Italia. Il leader della Lega se l’è presa con il premier Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Settanta giorni di assenza con una sola telefonata sono assurdi!“. Poi ha continuato: “Stavano pescando gamberi rossi, non erano criminali. Mi auguro che si diano risposte a quelle mamme e quelle mogli“. Dal governo decideranno di replicare alle accuse del leader della Lega?



© RIPRODUZIONE RISERVATA