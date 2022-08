Salvini “Flat tax 15% si può estendere alle famiglie”/ “Sinistra? Fatto fioretto…”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato intervistato stamane in collegamento con il programma di Canale 5, Morning News. “È giusto presentare agli italiani – le parole del numero uno del Carroccio sulla questione premiership e sui componenti di un eventuale governo di centrodestra – almeno una parte della squadra di chi guiderà il Paese. Ricordiamoci che ancora non abbiamo vinto. Noi possiamo proporre idee, abbiamo tanti sindaci e presidenti di Regioni. Chiederà a Meloni e Berlusconi i nomi dei ministri più importanti, penso all’Economia”.

Quindi Salvini ha proseguito: “Ho fatto un fioretto: non rispondere agli insulti della sinistra. Al di là delle chiacchiere serve assumere entro il 2023 diecimila poliziotti e andare avanti con il piano carceri, ne servono di nuove”. Uno sguardo al prossimo settembre, quando scatteranno le scuole: “Il nostro impegno sarà superare la DAD, le mascherine obbligatorie, i bimbi a casa per mesi. Da settembre scuola in presenza per tutti. Ci sono gli impianti di aereazione su cui abbiamo messo decine di milioni di euro”.

SALVINI: “SCONTI SU BOLLETTE LUCE, GAS E CARBURANTI”

Poi il leghista ha proseguito: “Questa settimana in CdM su proposta della Lega questo governo approverà un decreto che rinnova fino al 30 settembre gli sconti su bollette della luce, gas e sconti carburante per chi fa benzina”. Obiettivo di Salvini e del centrodestra, abbassare le tasse per tutti: “La flat tax al 15%” che oggi interessa “2 milioni di partite Iva” si può “estendere a famiglie e lavoratori indipendenti, come in decine di Paesi al mondo”, ha proseguito l’ex ministro dell’interno parlando in diretta tv sul quinto canale.

“A quel punto sì – ha concluso Salvini – se io abbasso le tasse e tu continui a evadere il fisco allora vuol dire che mi stai prendendo in giro, stai prendendo in giro gli italiani e allora ti metto in carcere come negli Stati Uniti. Ma in questo momento lo Stato arriva a chiedere anche il 50, il 60% di tasse a chi lavora ed è una richiesta assolutamente immorale“.











