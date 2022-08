RIFORMA PENSIONI 2022/ La certezza in mezzo a tante promesse (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PUNTO DI SCHIRÒ E PORTA

In una nota riportata dall’agenzia agenparl, Angela Schirò e Fabio Porta evidenziano che “con l’interruzione anticipata della Legislatura la tanto decantata e auspicata Riforma (con la R maiuscola) delle pensioni non è stata realizzata e lo ‘spauracchio’ per molti, anche se residenti all’estero, del ritorno nel 2023 delle legge Fornero si agita ostinato. Al di là delle sconce sparate del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha già promesso strenne previdenziali irrealizzabili – sia per i costi che l’equità – come quella della pensione minima a 1.000 euro per tutti (si valutano in 38 miliardi di euro i relativi costi!), le pensioni sono già in campagna elettorale”. I due parlamentari del Pd eletti all’estero elencano quindi le diverse proposte già emerse in questi ultimi giorni.

L’UNICA CERTEZZA IN MEZZO A TANTE PROMESSE

“Di fronte a tutte queste promesse l’unica certezza è che dal primo gennaio 2023 potranno andare in pensione di vecchiaia solo coloro i quali compiranno i 67 anni e potranno far valere 20 anni di contribuzione (perfezionabili anche con il meccanismo della totalizzazione dei contributi esteri), o quella anticipata – cioè a qualunque età anagrafica – con 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini. Nel 2023 inoltre (altra certezza) ci sarà una rivalutazione più sostanziosa delle pensioni visto che l’inflazione di quest’anno è stata intorno all’8 per cento. Insomma aspettiamoci, anche all’estero, una campagna elettorale estiva con il tema delle pensioni prioritario nell’agenda dei partiti”, concludono quindi Schirò e Porta.

