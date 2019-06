Salvini “Gabbiani di Roma sono pterodattili”/ Video, attacco durante diretta Facebook

Reduce da un vertice di Governo e dall’approvazione del decreto sicurezza-bis, Matteo Salvini ha dovuto fare i conti con i… gabbiani. Nel corso di una diretta Facebook, infatti, il ministro dell’Interno ha dovuto fare i conti con “l’attacco” di alcuni uccelli: alcuni gabbiani volano sulla sua testa durante il collegamento social, quasi minacciosi. E il leader della Lega ha colto l’occasione per attaccare l’amministrazione M5s a guida Virginia Raggi: «Appello al Comune di Roma: togliete l’immondizia dalle strade, non se ne può più. Sono sul tetto del ministero a Roma e sono a rischio: qui ci sono dei gabbiani che sono degli F35. Cerchiamo di schivarli ma continuo a sentire delle urla, questi ingrassano perché mangiano l’immondizia che trovano per strada».

SALVINI VS GABBIANI, L’ATTACCO A VIRGINIA RAGGI

Matteo Salvini e l’incontro ravvicinato con i gabbiani, un video che sta facendo il giro del web ma che potrebbe anche avere delle ripercussioni a livello politico, con una replica a tono del sindaco capitolino Virginia Raggi. Nel corso degli ultimi mesi sono stati diversi gli scontri a distanza tra i due, basti pensare all’attacco frontale del capo del Viminale in occasione dello scandalo Ama: «Il Salva Roma non ci convince perché il sindaco non ha dato alcuna reale prospettiva di sviluppo della città. Il governo è disposto ad aiutare Roma, la Lega in primis, ma il problema vero è che in tre anni il M5S non ha offerto alcuna visione della città, è tutto peggiorato. E la Raggi non è in grado di amministrare».





© RIPRODUZIONE RISERVATA