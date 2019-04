Ama, Raggi “Salvini attacca per coprire Siri”/ Rifiuti Roma, caos M5s-Lega su sindaca

Il caso Ama e le conversazioni di Virginia Raggi pubblicate dall’Espresso)dove dice all’ex manager Bagnacani (poi da lei stessa denunciato) di non aver sotto controllo Roma («I romani oggi si affacciano e vedono la merda. In alcune zone purtroppo è così. Quando ai romani gli dico sì la città è sporca però vi aumento la Tari, ma io scateno, cioè mettono la città a ferro e fuoco altro che gilet gialli») e dove soprattutto chiederebbe di modificare il bilancio della partecipata sui rifiuti («Se tu lo devi cambiare comunque, lo devi cambiare. Punto. Anche se loro dicono che la luna è piatta») hanno alzato un “incendio” nel Governo Lega-M5s di difficile spegnimento. Il caso delle possibili responsabilità penali – per ora non riscontrate dalla Procura di Roma – si intreccia poi alle indagini sul Sottosegretario della Lega Armando Siri ed è proprio su questo punto che la sindaca M5s insiste oggi nel difendersi dalle richieste di dimissioni “sparate” da Salvini: «Non consento di dire a nessuno che io volevo approvare il bilancio in rosso. Io e la mia Giunta dobbiamo approvare il bilancio di una società che sia veritiero e corretto. Quell’audio che reca la data 30 ottobre, arriva dopo mesi di balletto tra Ama e Comune di Roma». La Raggi ha parlato ieri sera a Piazza Pulita per esprimere la sua posizione e in merito alle parole del vicepremier – «Raggi non è più adeguata a fare il sindaco di Roma» – ha poi contrattaccato «Forse vuole coprire quello che è successo oggi al suo sottosegretario Siri che mi sembra sia indagato per presunte corruzioni e tangenti?».

BUFERA LEGA-M5S SULLA SINDACA RAGGI

Il problema è che il caso Ama è tutt’altro che “inventato” e non nasce certo ieri: le difficoltà della raccolta rifiuti nella Capitale, l’azzeramento del Cda e il rischio default dei mesi scorsi hanno portato alle ultime denunce fatte da Bagnacani che mettono di nuovo la sindaca di Roma in bilico, non solo davanti al fuoco incrociato della Lega. «Ci sono reati su cui anche solo l’indagine è particolarmente odiosa. Io non ho chiesto le dimissioni della Raggi per falso ideologico, se fosse però coinvolta da indagini di altro tipo allora cambierebbe lo scenario. Ma spero che questo non avvenga», stuzzica la “nemica” di Virginia Raggi, la grillina Roberta Lombardi in una intervista alla Stampa. Ma è Il Messaggero a riportare un plausibile retroscena direttamente dalle parole del vicepremier Luigi Di Maio, anch’esso dato come infuriato contro la Raggi da voci vicine al leader M5s: «sono preoccupato per la ripetitività di situazioni che imbarazza i vertici nazionali grillini» avrebbe scritto Di Maio alla sindaca che contesta poi il livello di “comunicazione” con il suo staff della stessa Virginia Raggi. Mesi fa le chat del suo entourage, oggi gli audio registrati da Bagnacani: «con lei sempre così», avrebbe poi commentato (anche se non confermato) il Ministro del Lavoro.

