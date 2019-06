Salvini “Governo cade? Per noi no”/ Ultimatum Conte a Lega-M5s: Sblocca Cantieri ko

Se il buon giorno si vede dal mattino: dopo l’ultimatum durissimo di ieri del Premier Conte a Lega e M5s sulla possibilità o meno di continuare il Governo del cambiamento «mettendo da parte i propri egoismi e lavorando per il bene del Paese», la prima riunione ieri sera sullo Sblocca Cantieri è già finita in “rissa verbale” con il mancato accordo tra leghisti e grillini. Fonti M5s accusano Salvini di star manovrando per far cadere il Governo e andare a Elezioni anticipate, ma il Ministro dell’Interno intervistato da Rtl questa mattina elimina ogni residua possibilità di crisi: «non ho alcuna intenzione di far cadere il governo, ma il governo è pagato per fare, i ministri e i presidenti sono pagati per fare». Tutto risolto? Manco per l’idea: dopo l’appello di Conte ieri sera in conferenza stampa, Salvini striglia ancora i 5Stelle «La mia volontà c’è ma se mi dovessi accorgere che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose, con gli stessi ritardi e gli stessi rinvii, allora sarebbe un problema».

CRISI DI GOVERNO GIÀ SULLO SBLOCCA CANTIERI

Dopo la conferenza di ieri, divenuta una sorta di ultima spiaggia per il Governo, Lega e M5s erano attesi ad un primo banco di prova con la riunione sullo Sblocca Cantieri per dirimere le scelte delicate volute dal Carroccio, leggasi sospensione del Codice Appalti per i prossimi 2 anni. Ebbene, un semi fallimento si può ben definire la riunione: «Hanno trovato un pretesto per creare caos ma a questo punto il lavoro si è interrotto», fanno sapere fonti del M5s in piena nottata. «Ora ognuno si assuma le sue responsabilità», avrebbe detto il premier Giuseppe Conte nel corso della riunione a Palazzo Chigi. Stamattina Salvini interpellato sulla questione replica «non è la Lega ma il Paese che ha le idee chiarissime. Bisogna dunque resettare il codice degli appalti, aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia». Poi una lancia spezzata per la tregua, «Noi siamo pronti, vogliamo fare, abbiamo idee e progetti – ha aggiunto il Ministro – Conto che assorbiti i voti di questa campagna elettorale tutti partano determinati e compatti»; subito dopo però è però il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli con Radio 24 a spezzare quel mini-idillio recuperato, attaccando «Mi sono stancato della retorica che Salvini dice sì e il M5s dice no. lo sblocca cantieri è il giro di boa, risolto quello si va avanti. Io dico che sulla Flat tax siamo con lui. Salvini la vuole fare? Si chiudesse in una stanza con il ministro Tria e trovasse un accordo con la Ue e non continuasse ad andare in campagna elettorale. Noi non lo osteggieremo».

