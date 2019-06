Conferenza stampa Conte/ Diretta streaming video, discorso Premier: crisi Governo?

C’è un orario (le 18.15), e anche una diretta streaming video (il canale dove dovrebbe essere quello di Palazzo Chigi-YouTube e anche la pagina Facebook del Premier) eppure oggi sarà comunque il giorno della conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte: nato con l’intenzione di fare un “punto” sul primo anno di Governo Lega-M5s, l’incontro di oggi con la stampa si è poi rapidamente trasformato nell’occasione per tirare le somme sull’andamento attuale del Governo, leggasi il rapporto da ricucire quasi del tutto tra i due vicepremier dopo le Elezioni Europee 2019. I venti di crisi soffiano costanti ma da Lega e Movimento 5 Stelle al momento regge la linea del “ripartire”, con un vertice a tre che dovrebbe tenersi venerdì prossimo. E allora oggi Conte cosa dirà? «Oggi pomeriggio pronuncerà dopo ore di silenzio. Il quadro attorno a lui, tuttavia, sembra un puzzle che va decomponendosi. Con Matteo Salvini deciso a usare la forza del suo 34% e Luigi Di Maio, ancora frenato dall’elaborazione della sconfitta. Insomma, una partita tutta sul filo della crisi», spiegano fonti governative all’Ansa.

CONFERENZA STAMPA PREMIER CONTE: CRISI GOVERNO LEGA-M5S?

I temi in realtà sono già delineati, e non ci vuole molto a farlo: i dossier aperti (Tav, infrastrutture, emergenza Grandi Navi a Venezia), il rilancio per dare uno “shock” all’economia – Flat tax, salario orario minimo, rilancio Pace Fiscale, Decreto Sicurezza bis, Decreto Famiglia – e poi ovviamente il grande tema cui sta lavorando il Ministro Tria, gli impegni impostati verso la Commissione Ue. Dopo lo scambio di lettere negli scorsi giorni (con tanto di giallo e rischio crisi tra il Mef e il M5s) entro mercoledì è attesa la risposta della Commissione Europea che dovrà indicare se e come impostare il lavoro di riduzione del debito per il nostro Paese. I gruppi di Lega e 5Stelle nel frattempo sono però in subbuglio e ognuno non vuole dare l’alibi all’avversario-alleato per staccare la spina del Governo, anche perché più passano i giorni e più l’ipotesi di elezioni anticipate si allontana per le tempistiche che si fanno strette se si collina la metà-fine di giugno. Tutto questo oggi Conte proverà ad impostare nel suo discorso agli italiani, tenendo aperto il canale sempre più “infuocato” con il Quirinale e riallacciando i rapporti tra i Ministri tecnici (Tria e Moavero) e i due vicepremier. Se tutto questo “basterà” per evitare un sanguinoso ritorno alle urne prima della Manovra forse più importante della recente storia italiana, ancora non è dato saperlo: come annota Tg Com24, Conte chiederà apertamente a Salvini e Di Maio se esiste la volontà «da entrambe le parti, di ritrovare quell’armonia che ha guidato i primi mesi di governo perché il suo è, e resta, un ruolo di garanzia, ma le garanzie ora le devono dare principalmente i due contraenti del contratto».

