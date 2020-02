Salvini, insulti per parole su aborto/ Choc sul web “Sterilizziamo leghisti, viscido”

«Pronto soccorso non è soluzione a stili di vita incivili»: miriade di insulti sul web per Matteo Salvini per le sue parole sull’aborto nel corso del suo intervento al Pala Congressi dell’Eur. Il tema dell’aborto è sicuramente tra i più delicati a livello politico e Salvini ha deciso di dire la sua su una notizia circolata nelle scorse ore: alcune donne non italiane, ha spiegato l’ex vice premier, si sarebbero presentate per la sesta volta al pronto soccorso di Milano per l’interruzione di gravidanza. Il leader della Lega è finito nel mirino di numerosi haters, senza dimenticare le aspre critiche dalle altre forze politiche, Pd in testa. L’ex ministro dell’Interno è stato accusato di voler raccattare voti ad ogni costo, al punto di scagliarsi contro le donne secondo Laura Boldrini: «Decidere di abortire per una donna è una scelta difficile. Lo “stile di vita incivile” è quello di un uomo che pur di raccattare qualche voto offende e strumentalizza le donne rimettendo in discussione i loro diritti». Duro il giudizio di Marco Furfaro: «Matteo Salvini, lo stile di vita incivile non è quello di una donna che abortisce. Ma di un uomo senza vergogna che lucra voti sputando e strumentalizzando il dolore altrui. Quello, si, è uno stile di incivile. E non accettabile».

SALVINI, INSULTI CHOC PER PAROLE SU ABORTO

Matteo Salvini è stato bersaglio di insulti pesanti per la sua posizione sull’aborto e numerosi utenti di Twitter hanno riservato parole poco piacevoli al leader della Lega. In molti hanno gridato al razzismo, ma c’è anche chi ha accusato l’ex numero uno del Viminale di misoginia. E, come dicevamo,le contumelie non mancano, ecco una carrellata di attacchi destinati al senatore del Carroccio: «#Salvini “L’aborto non può essere il rimedio a uno stile di vita incivile”. Sono d’accordo, sterilizziamo i leghisti», «Beh, esistono gli stili di vita incivili. Essere leghisti, razzisti e maschilisti, per esempio», «Gli “stili di vita incivili” sono quelli di chi pur di lucrare un voto in più sputa sulle vite altrui, pretendendo di giudicare. Gli “stili di vita incivili” sono i tuoi, sciacallo indegno. Sarà sempre troppo tardi quando abortirai quella linguaccia viscida». E c’è chi va anche oltre: «Propongo la castrazione di fascisti e leghisti per un’Italia più umana».

