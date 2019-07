Salvini, lettera sui migranti alla Francia/ “Macron, Italia non è un campo profughi”

E’ dura la lettera che ha scritto il vice presidente del consiglio, Matteo Salvini, all’indirizzo del collega francese, il ministro dell’interno Christophe Castaner, sulla vicenda migranti. Il titolare del Viminale ha voluto fare chiarezza sulla questione accoglienza, sottolineando come l’Italia non sia un gigantesco campo profughi. Ecco le parole usate dal leader del Carroccio: “L’Italia non è più il campo profughi di Bruxelles, Parigi, Berlino – si legge sul sito di Rai News – e non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa”. Salvini ha quindi puntato il dito contro Francia e Germania, specificando che le due nazioni “non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richieste dei paesi più esposti come noi e Malta”. Il ministro, sempre in base a quanto riportato da Rainews, ha poi ribadito a voce quanto scritto nella lettera spedita al collega d’oltralpe: “Intendiamo farci rispettare e ribadire che non siamo più il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. L’ho spiegato a Helsinki e l’ho messo nero su bianco al mio omologo francese Castaner. L’Italia ha rialzato la testa”.

SALVINI, LETTERA SUI MIGRANTI ALLA FRANCIA

La lettera è giunta alla vigilia della riunione convocata dal governo transalpino a Parigi, aperta a tutti i 28 stati membri dell’Unione Europea, e a cui parteciperà anche il commissario uscente alle migrazioni Dimitri Avramopoulos: obiettivo, provare a trovare una soluzione in merito alla questione degli sbarchi, che nell’ultimo anno ha tenuto spesso e volentieri banco nelle vicende di politica internazionale, creando non pochi conflitti all’interno della stessa Ue. L’Italia si considera abbandonata a se stessa, nonostante ci siano precise regole in merito all’accoglienza, e Salvini vuole ribadire la posizione del proprio paese. All’incontro di domani, comunque, il vice-premier non ci sarà, visto che presenzieranno alcuni tecnici del Viminaile. “Intendiamo farci rispettare – ha concluso il ministro dell’Interno – L’ho spiegato a Helsinki e ora l’ho messo nero su bianco al mio omologo francese Castaner. L’Italia ha rialzato la testa”.

