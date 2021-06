“SALVINI MERDA”/ Insulti sul muro per leader della Lega: e lui si fa una foto…

“Salvini merda“: è questa la scritta comparsa sul muro e che ha attirato l’attenzione della Lega, che ha deciso di scattarsi una foto proprio accanto a quegli insulti vergati con la bomboletta spray. Mano sotto il mento, espressione perplessa, il leader del Carroccio ha manifestato visibilmente il proprio sconcerto rispetto alle parole riservategli sul muro di una città che dovrebbe essere quella di Gallarate, dove questa mattina il leghista si è recato per sostenere la campagna elettorale del sindaco uscente Cassani. Probabile, allora, che qualche oppositore politico, appreso che il leader della Lega avrebbe fatto visita nel centro in provincia di Varese, abbia voluto mettere per iscritto ciò che pensa di Matteo Salvini. Il diretto interessato, allora, ha pensato bene di sfruttare questa iniziativa a proprio favore con un post social.

“SALVINI MERDA”: E IL LEADER DELLA LEGA SI FOTOGRAFA…

Alla posa che abbiamo descritto nelle righe precedenti, Salvini ha aggiunto questo commento: ““Salvini merda”……Ma quanto sono sfigati quelli che passano le giornate tra insulti e odio? Questa mattina, invece, con la Lega a Gallarate (Varese) tanti sorrisi e voglia di tornare a vivere e amare”. Il tutto accompagnato da una emoticon sorridente a conclusione del suo post, condiviso sia su Instagram che su Twitter. Tanti i commenti generati dal post di Salvini, a conferma della bontà della scelta – almeno in termini di interazioni social – di pubblicare uno scatto di questo tipo. I sostenitori della Lega non hanno mancato di manifestare il proprio sostegno al loro politico di riferimento, i suoi oppositori, invece, hanno deciso di porre l’accento sulle frasi scritte in piccolo. Qui il post pubblicato su Instagram da Matteo Salvini:

