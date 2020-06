Salvini risponde a Bersani “Cretino”/ Video “Non sta bene, disgustoso su morti Covid”

Pubblicità

Duro attacco di Matteo Salvini a Pierluigi Bersani. Il leader della Lega ha commentato in diretta durante il Tg4 le parole choc dell’ex leader Pd ora in Articolo 1, a cui «viene il dubbio che avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri». Bersani si riferiva ai vari messaggi lanciati dal centrodestra in questa emergenza coronavirus, come quello sulla libertà dalla mascherina, «una coltellata al Paese». Sollecitato dal giornalista Giuseppe Brindisi a commentare le parole di Bersani, Salvini ha replicato: «Dichiarazioni disgustose. Quando si fa polemica parlando di cimiteri, sulla pelle dei morti, ignorando il sacrificio dei medici… Dicendo… Me la rilegge, scusi? Non so se ho capito bene». Il conduttore del Tg4 ha ripetuto le dichiarazioni di Bersani, allora Salvini ha inasprito ulteriormente i toni. «Bersani ha detto che col centrodestra non sarebbero bastati i cimiteri per seppellire i morti? A me sembra un cretino».

SALVINI CONTRO BERSANI: “DICHIARAZIONI DI UN CRETINO”

«A me sembra la dichiarazione di un cretino», così Matteo Salvini ha replicato a Pierluigi Bersani in diretta tv. Parole per le quali Giuseppe Brindisi, conduttore del Tg4, è scoppiato a ridere. «Va bene, mi basta così come reazione», si è limitato a dire, poi ha provato a cambiare discorso. Ma il leader della Lega ha proseguito: «Ci sono 30mila morti e c’è gente che scherza su questo? Ma c’è qualcuno che evidentemente non sta bene». Il giornalista lo ha quindi assecondato: «Sì». E poi gli ha chiesto un commento relativo al bonus bicicletta. Ma tenera non era stata neppure Giorgia Meloni, che aveva già replicato alle parole dell’ex segretario del Pd rilasciate ai microfoni di Cartabianca. «L’odio ideologico della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti. Ascoltate queste vergognose dichiarazioni di Bersani». Il commento della leader di Fratelli d’Italia. L’attacco di Bersani al centrodestra con la frase sulle vittime del coronavirus ha effettivamente sollevato un polverone non solo tra chi è finito nel suo mirino. Clicca qui per il video dell’attacco di Salvini a Bersani.



