Salvini, video discorso Senato/ “Governo, solo chiacchiere: Conte torni sulla Terra”

Matteo Salvini show: il video del discorso al Senato in risposta all’informativa del premier Conte (già finito nel mirino di Matteo Renzi) sta facendo il giro del web, il leader della Lega ha chiesto risposte al Governo ed ha etichettato come “chiacchiere” le promesse sin qui fatte. L’ex ministro dell’Interno ha ricordato all’esecutivo che «se il Governo potrà utilizzare 55 miliardi di euro di cui si parla oggi è solo perché la Lega ed il Centrodestra sono stati in questa aula ed hanno votato questo provvedimento. Ed è strano che si rimproverino nefandezze a Salvini, alla Lega ed al Centrodestra ma se noi oggi non fossimo, per responsabilità e amore dell’Italia, rimasti qua dentro voi avreste perso per strada giorni e miliardi di euro».

Poi Salvini ha citato l’attacco al Conte-bis da parte di Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria: «Se siete riusciti a fare indispettire in una settimana vescovi, imprenditori, baristi, parrucchieri, ristoratori e genitori, o sono tutti leghisti o sono tutti realisti. Evidentemente state sbagliando qualcosa: si può sbagliare nella vita ma basta non ricommettere lo stesso errore». Salvini ha successivamente ricordato tutti quei geometri, avvocati, disabili, malati di tumore e vedove che non hanno ricevuto i 600 euro: «A nome degli italiani, la preghiamo di tornare sulla Terra e di occuparsi di quelle che sono la differenza tra la vita e la morte, di belle parole ne abbiamo sentite abbastanza».

SALVINI, VIDEO DISCORSO AL SENATO: “CONTE, TORNA SULLA TERRA”

«Ci aspettiamo regole certe, io ho l’impressione che qualcuno stia trattando gli italiani come bambini dell’asilo», ha tuonato Matteo Salvini nel corso del suo intervento al Senato, con il segretario federale del Carroccio che ha chiesto chiarezza all’esecutivo, che si è circondato da task force sin qui poco funzionali: «Non abbiamo capito chi può riaprire e chi non può riaprire, chi deve mettere la mascherine, quanti clienti, a che ora si apre e a che ora si chiude: lei non è pagato per elencare quello che non va, lei è pagato per risolvere quello che non va».

Dopo aver denunciato presunte lobby – «C’è un paese intero ostaggio della Cgil, probabilmente questi signori non hanno il problema dell’incasso a fine mese» – Matteo Salvini ha chiesto aiuti alle famiglie: «Lo Stato garantisce 25 euro al giorno ad un immigrato sbarcato a Lampedusa, io penso che un bambino nato in Italia meriti almeno gli stessi 25 euro al giorno». Infine, un monito a nome del Centrodestra: «Qualcuno vede per l’Italia un futuro da colonia cinese, qualcuno vede per l’Italia un futuro da colonia tedesca: io, la Lega, il Centrodestra e tutti i democratici del Paese vediamo per l’Italia un futuro orgogliosamente italiano».





