Conte informativa Camera e Senato/ Diretta video discorso: fase 2, Dpcm, Dl Aprile

Si preannuncia infuocata la terza informativa del Premier Conte al Parlamento dall’inizio della pandemia da coroanvirus: il Presidente del Consiglio terrà il suo discorso alla Camera dei Deputati alle ore 10 mentre attorno alle 12.30 interverrà al Senato della Repubblica. Il motivo è semplice, illustrare il piano definito della fase 2 dopo l’uscita dell’ultimo Dpcm e in attesa di normare con le ultime specifiche le riaperture e l’autocertificazione (fattore “congiunti” e spostamenti fuori Regioni) dal 4 maggio in poi: il problema è che questa volta Conte arriva all’appuntamento con il Parlamento – ancora una volta senza voto finale ma solo tramite una doppia informativa – in una posizione di fuoco incrociato sia dalle opposizioni che dal suo stesso Governo.

Le avvisaglie si sono avute già dopo il Dpcm di domenica scorsa, con parte del Pd e Italia Viva di Renzi che non ha per nulla gradito la semi-riapertura ancora lontana da una vera ripresa, lamentando di non essere stati coinvolti nella scelta finale di un Dpcm che per natura stessa non prevede passaggio in Consiglio dei Ministri. Ieri poi durante la votazione del Def-scostamento bilancio alla Camera si è assistito a diversi attacchi da parte non solo del Centrodestra ma anche dagli stessi membri della maggioranza proprio sul tema della “giuridicità” del Dpcm e in parte anche sul contenuto stesso della fase 2. Tanti i punti che oggi nell’informativa Conte dovrà spigare: tamponi, test, app Immuni, chiusura scuole e situazione delle famiglie con bambini a casa oltre al nodo sempre delicato della sopravvivenza di imprese e commercianti.

LA “FASE 2” DI CONTE

«Abbiamo predisposto un congegno che ci peri mette di intervenire con un meccanismo di rubinetti: allentiamo qualche misura ma siamo pronti, attraverso un algoritmo matematico e il controllo dei dati. Ai presidenti di Regione ho chiesto un database continuamente aggiornato. Calcolando i dati e le capacità delle terapie intensive e di fronte alla prospettiva che possa risalire il contagio, possiamo intervenire in modo mirato e chiudere il rubinetto» ha spiegato il Premier Conte nella conferenza stampa davanti alla Prefettura di Lodi nel suo breve blitz in Lombardia ed Emilia Romagna degli scorsi giorni. Già in quei tanti punti stampa consecutivi (Milano, Bergamo, Brescia, Lodi, Piacenza e Cremona) il Capo del Governo ha provato a spiegare meglio e in maniera più dettagliata quanto di complesso e ambiguo era rimasto dalla lettura del nuovo Dpcm sulla fase 2: «Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più. Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così».

Davanti alle critiche mosse da Renzi e da parte del suo stesso Governo, conte aveva così replicato «Dpcm scandalo costituzionale? C’è libertà di pensiero, a me tocca decidere con tutta la responsabilità del caso». Lo ribadirà oggi a Camera e Senato (diretta in video streaming su YouTube sui i due canali satellitari del Parlamento, ndr) spiegando poi il “criterio” scelto per la fase 2 «Abbiamo seguito sin qui un metodo, non possiamo permetterci adesso di procedere con avventatezza e improvvisazione. Molti cittadini saranno rimasti delusi, mi spiace, ma il nostro obiettivo è tutelare la salute di tutti i cittadini, non possiamo accantonare questo obiettivo da una settimana all’altra». Su test e tamponi, il Premier Conte ha ribadito che saranno necessari e importanti ma senza finora specificare come, dove e chi li dovrà svolgere.

DISCORSO CONTE: IL “NODO” DECRETO APRILE

Dal Governo alle opposizioni, il Presidente del Consiglio nell’informativa di questa mattina in Camera e Senato si troverà contro una durissima presa di posizione del Centrodestra a guida Lega: «Giuseppe Conte va messo con le spalle al muro, deve essere costretto a rispondere alle domande degli italiani», ha spiegato ieri Matteo Salvini annunciando l’occupazione a oltranza del Parlamento dei propri parlamentari, sfruttando il più possibile tutte le norme di Camera e Senato per rimanere nella legalità ma costringendo il Governo a non compiere una informativa di mezz’ora e poi andarsene come già avvenuto nel due volte precedenti. «L’idea è quella di occupare l’Aula, di fatto. Bloccare tutto e restare in Senato per costringere Conte a rendere conto al Parlamento dei suoi Dpcm e dei decreti approvati a colpi di fiducia», rilancia Salvini annunciando la possibilità di un sit-in permanente del Centrodestra per “obbligare” Conte ai propri doveri.

Ultimo ma non meno delicato tema che Conte dovrà affrontare nell’informativa odierna riguarda il nodo del nuovo Decreto Aprile: ieri il voto sul Def e lo scostamento di bilancio ha dato il via libera ai 55 miliardi di euro necessari per imporre la nuova maxi-manovra di aiuti per tutto il mese di aprile. Il problema è che le tempistiche porteranno il Governo allo slittamento per i primi giorni giorni di maggio della misura per famiglie, lavoratori e imprese (con altra liquidità programmata): salta il Consiglio dei ministri di oggi 30 aprile chiamato a dare il via libera al ‘Decreto Aprile’. Il provvedimento è in fase di completamento e l’esecutivo punta a vararlo nei prossimi giorni, dunque a maggio.





