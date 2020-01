Salvo Veneziano contro Patrick, Pasquale e Sergio/ “Credevo fossero amici e invece..”

View this post on Instagram

Buongiorno.. A volte le esperienze negative fanno crescere servono soprattutto a farci capire tante cose… Sono una persona che crede ancora nell'amicizia. Mi sono preso la colpa di tutto pubblicamente pensando di ricevere un minimo di sostegno da parte dei miei compagni di gioco , invece ho visto e sentito il modo in cui mi hanno puntato il dito come se loro fossero estranei al discorso Ormai l'amicizia vera è una cosa rara..!! Ps la cosa che mi fa ridere di più è vedere in TV gente che fa finta di difendermi è poi mi massacra più degli altri, tutti bravi, tutti moralisti ma dal mio punto di vista credo che certa gente gode dei momenti di debolezza altrui sia per sfogare la loro cattiveria ma anche per cavalcate l'onda per pura visibilità Grazie a tutti per il vostro sostegno ❤️ Salvo.. ❤️ #salvoveneziano #pomeriggio5 #grandefratellovip #domenicalive