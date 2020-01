SALVO VENEZIANO/ La sua versione dei fatti dopo la squalifica per frasi sessiste al Grande Fratello Vip

Salvo Veneziano è solo un capro espiatorio? Le frasi sessiste dette su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto hanno fatto sì che l’ex gieffino, poi redivivo, venisse espulso in tempo record dal Grande Fratello Vip 4. Eppure sembra che dietro le quinte ci sia un piano ben preciso, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni che ha fatto sui social. “Una cosa voglio dirla e poi più avanti capirete il motivo di questa frase. Sono e sarò l’agnello sacrificale”, ha scritto sui social, ringraziando la moglie Giusy Merendino per averlo difeso pubblicamente. Tra l’altro i telespettatori sono ancora divisi su più fronti, fra chi condanna Salvo per le sue parole e chi invece lo giustifica, concludendo che si tratta di discorsi normali fra uomini. Veneziano intanto sta prendendo le distanze anche da alcuni dei concorrenti conosciuti nella Casa, come Fabio Testi.

SALVO VENEZIANO, LE PAROLE DI TESTI

Un utente gli ha riferito infatti che in una delle scorse mattine, l’attore avrebbe detto che Salvo è un maniaco sessuale, poco prima che la telecamera si spostasse altrove. “Caro Fabio se io dovessi dire tutto ciò che hai detto saresti eliminato questa sera. E penso bannato. Ps. Vedo che l’amicizia non esiste”, ha commentato il pizzaiolo sui social.). Ancora aria di bufera nel cielo di Salvo Veneziano, a poche ore dalla sua espulsione dal GF Vip 4. L’ex concorrente si prepara a svelare alcuni altarini e soprattutto non ha gradito di essere stato messo alla gogna, ma è felice di vedere che tanti ammiratori sui social lo stanno sostenendo a spada tratta. Secondo alcuni, Salvo sarebbe stato immolato addirittura sull’altare degli ascolti, per permettere al reality di continuare a registrare dati da record. “Non ho ucciso nessuno, non penso di aver fatto male a qualcuno fisicamente, ma chiedo scusa ugualmente per le mie affermazioni poco colorite. È stato solo un gesto goliardico”, ha scritto invece Veneziano in uno degli ultimi post.

LA DIFESA DI CRISTINA PLEVANI

Anche se in diretta lo abbiamo visto chiedere scusa ad Elisa De Panicis e a tutte le donne in generale, sembra che il pizzaiolo non abbia gradito il provvedimento preso dalla produzione nei suoi confronti. “Non è un violento… Condannatelo per l’ignoranza. E giustamente si sta prendendo le sue responsabilità. Cosa che dovrebbe fare anche chi l’ha fatto entrare nella Casa, perché Salvo lo si conosce da 20 anni”, ha detto invece Cristina Plevani ai microfoni di Spoiler, difendendo l’amico. Oggi, 19 gennaio 2020, Salvo Veneziano sarà ospite di Domenica Live con la sua famiglia. Svelerà qualche altro retroscena che non conosciamo ancora? In arrivo alcuni documenti choc, forse a favore della sua versione dei fatti.



